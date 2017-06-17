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Супруга Максима Покровского страдает из-за характера мужа

Сегодня, 16:41
Сегодня, 17 июня, популярному исполнителю Максиму Покровскому исполняется 49 лет.

Супруга Максима Покровского страдает из-за характера мужа
Максим счастлив в браке со своей супругой Татьяной, у них подрастает двое детей, сын и дочь.

В честь дня рождения певца звездный нумеролог Клара Кузденбаева решила спрогнозировать будущее Покровского, изучив его жизненный код.

Супруга Максима Покровского страдает из-за характера мужа


«Но при всех его талантах и харизматичности, вне сцены Максим непростой человек. Дай Бог терпения его жене, потому что ей постоянно приходится выслушивать выслушать претензии мужа и его придирки по каждому поводу. Одно хорошо - Покровский осознает, что не подарок и, испортив супруге настроение, тут же спешит извиниться за свое поведение», - говорит нумеролог.

Поздравляем Максима с днем рождения!

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Ключевые слова: Максим Покровский

Количество просмотров: 3 237
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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