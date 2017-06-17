Супруга Максима Покровского страдает из-за характера мужа

Максим счастлив в браке со своей супругой Татьяной, у них подрастает двое детей, сын и дочь.В честь дня рождения певца звездный нумеролог Клара Кузденбаева решила спрогнозировать будущее Покровского, изучив его жизненный код.«Но при всех его талантах и харизматичности, вне сцены Максим непростой человек. Дай Бог терпения его жене, потому что ей постоянно приходится выслушивать выслушать претензии мужа и его придирки по каждому поводу. Одно хорошо - Покровский осознает, что не подарок и, испортив супруге настроение, тут же спешит извиниться за свое поведение», - говорит нумеролог.Поздравляем Максима с днем рождения!