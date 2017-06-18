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Первый муж Елены Ксенофонтовой выступил на ее стороне в суде

Сегодня, 12:19
На протяжении длительного времени проходит судебный процесс между актрисой Еленой Ксенофонтовой и ее третьим супругом Александром Рыжих.

Первый муж Елены Ксенофонтовой выступил на ее стороне в суде
Они пытаются поделить общую квартиру.

На днях состоялось очередное судебное заседание, куда в качестве свидетеля пригласили первого мужа актрисы, Игоря Липатова. Он высказался в защиту своей бывшей супруги.

Первый муж Елены Ксенофонтовой выступил на ее стороне в суде


«Мой первый муж, он блаженный, мы вообще никогда не ссорились. Я даже спрашивала, почему он терпит мои выходки. Мы с Игорем общаемся до сих пор. Я ему очень благодарна за поддержку, он даже приходил в суд в качестве свидетеля», - ответила Елена.

Стоит отметить, что развод Елены и Игоря Липатова состоялся в начале 2000-х, и на развод подала тогда сама актриса.

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Ключевые слова: Елена Ксенофонтова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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