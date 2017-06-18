Первый муж Елены Ксенофонтовой выступил на ее стороне в суде

Они пытаются поделить общую квартиру.На днях состоялось очередное судебное заседание, куда в качестве свидетеля пригласили первого мужа актрисы, Игоря Липатова. Он высказался в защиту своей бывшей супруги.«Мой первый муж, он блаженный, мы вообще никогда не ссорились. Я даже спрашивала, почему он терпит мои выходки. Мы с Игорем общаемся до сих пор. Я ему очень благодарна за поддержку, он даже приходил в суд в качестве свидетеля», - ответила Елена.Стоит отметить, что развод Елены и Игоря Липатова состоялся в начале 2000-х, и на развод подала тогда сама актриса.