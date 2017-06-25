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Александр Радулов заплатит бывшей жене огромную сумму денег

Вчера, 19:45
Несколько недель назад гимнастка Дарья Дмитриева поделилась с подписчиками новостью о том, что они с супругом, хоккеистом Александром Радуловым, приняли решение развестись.

Александр Радулов заплатит бывшей жене огромную сумму денег
«Ну что, друзья! Вот и все! Как раз прошло полгода, и этот ад наконец-то закончился. Спасибо за все! Удачи, с Богом», — сообщила Дарья.

Александр Радулов заплатит бывшей жене огромную сумму денег


Теперь же появилась информация о том, что супруги до свадьбы подписали брачный контракт, и теперь Александр должен заплатить бывшей жене два миллиона долларов.

Александр Радулов заплатит бывшей жене огромную сумму денег


Пока что пара никак не комментирует причину развода, поэтому поклонникам приходится лишь догадываться, из-за чего брак спортсменов распадается через год после свадьбы.

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Ключевые слова: Александр Радулов, Дарья Дмитриева

Количество просмотров: 17 550
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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