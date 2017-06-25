Александр Радулов заплатит бывшей жене огромную сумму денег

«Ну что, друзья! Вот и все! Как раз прошло полгода, и этот ад наконец-то закончился. Спасибо за все! Удачи, с Богом», — сообщила Дарья.Теперь же появилась информация о том, что супруги до свадьбы подписали брачный контракт, и теперь Александр должен заплатить бывшей жене два миллиона долларов.Пока что пара никак не комментирует причину развода, поэтому поклонникам приходится лишь догадываться, из-за чего брак спортсменов распадается через год после свадьбы.