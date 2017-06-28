Антон Гусев надеется на прощение Виктории Романец

Антон обнаружил переписку возлюбленной, где она признается о неискренности своих чувств к Гусеву. После чего мужчина отменил свадьбу.А теперь же, когда он немного успокоился, надеется на то, что Виктория его простит и будет все таки с ним.«Я хочу публично извиниться перед Викторией, - поделился Антон с журналистами. - Я люблю ее и очень скучаю. Все, что я говорил и делал, было на эмоциях, я жалею о своих словах и поступках. Я надеюсь, что она простит меня и свадьба все-таки состоится - возможно, не сейчас, а чуть позже. И я готов взять на себя все расходы на торжество».Посмотрим, чем же закончится любовная драма экс-участников реалити-шоу.