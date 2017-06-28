Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Антон Гусев надеется на прощение Виктории Романец

Сегодня, 12:15
На прошлой неделе фанаты популярного телепроекта "Дом-2" были шокированы, узнав о том, что свадьба Виктории Романец и Антона Гусева отменяется.

Антон Гусев надеется на прощение Виктории Романец
Антон обнаружил переписку возлюбленной, где она признается о неискренности своих чувств к Гусеву. После чего мужчина отменил свадьбу.

А теперь же, когда он немного успокоился, надеется на то, что Виктория его простит и будет все таки с ним.

Антон Гусев надеется на прощение Виктории Романец


«Я хочу публично извиниться перед Викторией, - поделился Антон с журналистами. - Я люблю ее и очень скучаю. Все, что я говорил и делал, было на эмоциях, я жалею о своих словах и поступках. Я надеюсь, что она простит меня и свадьба все-таки состоится - возможно, не сейчас, а чуть позже. И я готов взять на себя все расходы на торжество».

Посмотрим, чем же закончится любовная драма экс-участников реалити-шоу.

← Супруга Владимира Этуша считает такое... Сергей Шнуров изменял своей жене →

Ключевые слова: Антон Гусев, Виктория Романец

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Антон Гусев и Виктория Романец решили повременить со свадьбой
На отдыхе в Греции Антон Гусев сделал Виктории Романец предложение
Виктория Романец и Антон Гусев нагло обманывают поклонников
Виктория Романец и Антон Гусев разорвали отношения
Самое популярное за неделю
Комментарии



Олег Яковлев находится в критическом состоянии На днях в Сети появилась новость о том, что экс-участник группы "Иванушки International" Олег Яковлев госпитализирован.
Елена Ксенофонтова выиграла дело в суде На днях популярная актриса Елена Ксенофонтова поделилась с фанатами радостной новостью.
Сергей Шнуров изменял своей жене Певец и лидер популярной группы "Ленинград" Сергей Шнуров всегда отмечает тот факт, что встреча с Матильдой сильно его изменила.
Антон Гусев надеется на прощение Виктории Романец На прошлой неделе фанаты популярного телепроекта "Дом-2" были шокированы, узнав о том, что свадьба Виктории Романец и Антона Гусева отменяется.
Супруга Владимира Этуша считает такое состоние мужа причиной халатности клиники Несколько дней назад СМИ сообщили о том, что знаменитого актера Владимира Этуша срочно положили в больницу.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.