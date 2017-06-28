Сергей Шнуров изменял своей жене

Супруги официально женаты уже на протяжении семи лет и счастливы друг с другом.Но Матильда вспомнила, что ей пришлось пережить много тяжелых моментов со своим мужем. Ранее Сергей любил выпить и из-за этого у них часто были проблемы.«Он пил и был в раздрае полном. В какой-то момент наши отношения скатались в абсолютную ругань. После гастролей он мог прийти с каким-то очередным корешем, с бухлом, я била бутылки, он мог хлопнуть дверью и уйти куда-то. В итоге он встретил девушку, которая делала ему концерты в Германии, у них завязались какие-то отношения, я о романе не знала как идиотка», - делится жена Шнурова.Теперь же у супругов все хорошо, и они смогли наладить совместный быт.