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Сергей Шнуров изменял своей жене

Сегодня, 12:22
Певец и лидер популярной группы "Ленинград" Сергей Шнуров всегда отмечает тот факт, что встреча с Матильдой сильно его изменила.

Сергей Шнуров изменял своей жене
Супруги официально женаты уже на протяжении семи лет и счастливы друг с другом.

Но Матильда вспомнила, что ей пришлось пережить много тяжелых моментов со своим мужем. Ранее Сергей любил выпить и из-за этого у них часто были проблемы.

Сергей Шнуров изменял своей жене


«Он пил и был в раздрае полном. В какой-то момент наши отношения скатались в абсолютную ругань. После гастролей он мог прийти с каким-то очередным корешем, с бухлом, я била бутылки, он мог хлопнуть дверью и уйти куда-то. В итоге он встретил девушку, которая делала ему концерты в Германии, у них завязались какие-то отношения, я о романе не знала как идиотка», - делится жена Шнурова.

Теперь же у супругов все хорошо, и они смогли наладить совместный быт.

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Ключевые слова: Сергей Шнуров

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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