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Наталья Варлей и Нонна Мордюкова долгое время враждовали друг с другом

Вчера, 23:28
22 июня у знаменитой певицы Натальи Варлей был юбилей, ей исполнилось 70 лет.

Наталья Варлей и Нонна Мордюкова долгое время враждовали друг с другом
Вчера же, 1 июля, вышел выпуск передачи "Сегодня вечером", где главной героиней стала Наталья Владимировна.

Актриса вспомнила в беседе с ведущим Андреем Малаховым и свою свекровь Нонну Мордюкову, с которой они долгие годы были в плохих отношениях.

Наталья Варлей и Нонна Мордюкова долгое время враждовали друг с другом


«Между нами с Нонной Викторовной пробежала черная кошка. Но мы успели помириться, сказали слова любви друг другу. Я приезжала к ней домой, приходила на похороны. Однажды, в самом начале нашего примирения Нонна Викторовна произнесла в мою честь тост. Сказала, что я хорошая мать», - поделилась Варлей.

Наталья Варлей и Нонна Мордюкова долгое время враждовали друг с другом


Поздравляем гениальную актрису и любимицу публики с круглой датой!

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Ключевые слова: Наталья Варлей, Нонна Мордюкова

Количество просмотров: 5 902
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр программы «Сегодня вечером»

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