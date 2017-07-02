Наталья Варлей и Нонна Мордюкова долгое время враждовали друг с другом

Актриса вспомнила в беседе с ведущим Андреем Малаховым и свою свекровь Нонну Мордюкову, с которой они долгие годы были в плохих отношениях.
«Между нами с Нонной Викторовной пробежала черная кошка. Но мы успели помириться, сказали слова любви друг другу. Я приезжала к ней домой, приходила на похороны. Однажды, в самом начале нашего примирения Нонна Викторовна произнесла в мою честь тост. Сказала, что я хорошая мать», - поделилась Варлей.
Поздравляем гениальную актрису и любимицу публики с круглой датой!