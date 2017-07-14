Станислав Садальский рассказал об отношениях Тамары Миансаровой с мужем

Причиной смерти стала пневмония.На протяжении нескольких лет Тамара Григорьевна не вставала с постели, четыре года назад артистка сломала шейку бедра, в результате не могла ходить.Станислав Садальский поведал о том, что Миансарову готовы были принять в одной из больниц и сделать сложную операцию.«Нет!» – сказал тогда Тамарин муж Марк, - нам нужны только деньги, чтобы платить за сиделку, теперь нужны и лекарства!» Он полностью приватизировал право общения с Тамарой, сидел рядом как цербер, никого не подпуская. И я его понимаю, несмотря на то, что прожили они с Тамарой около сорока лет, и она любила его, расписаны они не были, он гражданин другой страны, на квартиру прав никаких. Если бы заботы о ней взяли на себя другие люди, он вынужден был бы уехать в Винницу», - написал Садальский в своем микроблоге.Отметим, что на днях супруг Тамары Григорьевной рассказывал о том, как тяжело переживает ее смерть.