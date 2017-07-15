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Жена Григория Лепса ничего не может поделать с зависимостью супруга

Сегодня, 12:58
Завтра, 16 июля, у известного продюсера и певца Григория Лепса юбилей, он будет отмечать 55 лет.

Жена Григория Лепса ничего не может поделать с зависимостью супруга
На Первом канале в честь дня рождения Лепса вышел документальный фильм «Григорий Лепс. По наклонной вверх».

Некоторое время назад Григорий признавался в том, что страдает от алкоголизма, но не может справиться с зависимостью.

Жена Григория Лепса ничего не может поделать с зависимостью супруга


«Он уже в таком сейчас возрасте находится, когда ты принимаешь свои и положительные и отрицательные качества, — делится супруга музыканта, Анна. — Когда ты уже принимаешь себя таким, какой ты есть. Но для меня это на самом деле очень важно, потому что озвучить это уже как шаг к успеху. Борьба, да, у него все время борьба. Он честен перед собой».

Жена Григория Лепса ничего не может поделать с зависимостью супруга


Напомним, что супруги вместе уже на протяжении семнадцати лет. Анна старается поддерживать Григория во всем.

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Ключевые слова: Григорий Лепс

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из фильма

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Жена Григория Лепса ничего не может поделать с зависимостью супруга Завтра, 16 июля, у известного продюсера и певца Григория Лепса юбилей, он будет отмечать 55 лет.
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