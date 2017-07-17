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Супруга Андрея Аршавина простила двойную жизнь мужа

Сегодня, 11:04
В сентябре прошлого года известный футболист Андрей Аршавин сочетался узами брака с Алисой Казьминой.

Супруга Андрея Аршавина простила двойную жизнь мужа
Молодые люди встречались довольно долго и решили не устраивать пышное торжество, скромно расписавшись в одном из загсов Санкт-Петербурга.

В феврале они стали родителями очаровательной девочки, которую решили назвать Есеней. После рождения дочери Алиса узнала о том, что Андрей на протяжении года изменял ей с одной девушкой.

Супруга Андрея Аршавина простила двойную жизнь мужа


«Андрей вел двойную жизнь, – поделился друг семьи Сергей. – В 2015 году он еще играл в питерском «Зените» и во время празднования своего дня рождения познакомился с Катей – моделью, симпатичной фигуристой блондинкой. Она ему понравилась, стали общаться, завязался роман... Андрей дарил ей дорогие часы, приглашал на футбольные матчи, как-то даже преподнес иномарку, на которой пассия с удовольствием ездила. Они тайно встречались в гостиницах, ресторанах, аэропортах... Екатерина строила планы о свадьбе с Аршавиным. И это несмотря на то, что она сама состояла в отношениях. Молодой человек Кати, разумеется, был не в курсе, что у него медленно, но верно растут рога!»

Стоит отметить, что Аршавин не смог наладить отношения со своими тремя детьми от гражданской жены Юлии Барановской.

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Ключевые слова: Андрей Аршавин

Количество просмотров: 8 775
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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