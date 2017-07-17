Супруга Андрея Аршавина простила двойную жизнь мужа

Молодые люди встречались довольно долго и решили не устраивать пышное торжество, скромно расписавшись в одном из загсов Санкт-Петербурга.В феврале они стали родителями очаровательной девочки, которую решили назвать Есеней. После рождения дочери Алиса узнала о том, что Андрей на протяжении года изменял ей с одной девушкой.«Андрей вел двойную жизнь, – поделился друг семьи Сергей. – В 2015 году он еще играл в питерском «Зените» и во время празднования своего дня рождения познакомился с Катей – моделью, симпатичной фигуристой блондинкой. Она ему понравилась, стали общаться, завязался роман... Андрей дарил ей дорогие часы, приглашал на футбольные матчи, как-то даже преподнес иномарку, на которой пассия с удовольствием ездила. Они тайно встречались в гостиницах, ресторанах, аэропортах... Екатерина строила планы о свадьбе с Аршавиным. И это несмотря на то, что она сама состояла в отношениях. Молодой человек Кати, разумеется, был не в курсе, что у него медленно, но верно растут рога!»Стоит отметить, что Аршавин не смог наладить отношения со своими тремя детьми от гражданской жены Юлии Барановской.