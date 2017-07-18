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Алеся Кафельникова серьезно поругалась со знаменитым отцом

Сегодня, 13:17
За личной жизнью Алеси Кафельниковой с интересом наблюдают большое количество поклонников.

Алеся Кафельникова серьезно поругалась со знаменитым отцом
А недавно выяснилось, что в жизни девушки не все гладко.

Преданные фанаты знают, что Алеся очень дружна со своим отцом, теннисистом Евгением Кафельниковым, но по сведениям СМИ, вот уже 2 месяца отец с дочкой не общаются. Алеся даже ушла из дома.

Алеся Кафельникова серьезно поругалась со знаменитым отцом


«Уже 2 месяца я не видела Евгения Кафельникова. Не потому, что я его не люблю. Я его люблю, он мой отец. А потому, что я хочу разобраться в себе», - поделилась в своем микроблоге девушка.

«Я в шоке! Так хр… во [плохо] я себя еще не чувствовал», — в ответ написал Евгений, подчеркнув, что дочка заблокировала его в соцсетях.

Алеся Кафельникова серьезно поругалась со знаменитым отцом


На данный момент не известно, где же живет девушка, но будем надеяться, что отец с дочкой скоро наладят взаимоотношения и забудут обиды.

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Ключевые слова: Алеся Кафельникова, Евгений Кафельников

Количество просмотров: 2 418
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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