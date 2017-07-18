Алеся Кафельникова серьезно поругалась со знаменитым отцом

А недавно выяснилось, что в жизни девушки не все гладко.Преданные фанаты знают, что Алеся очень дружна со своим отцом, теннисистом Евгением Кафельниковым, но по сведениям СМИ, вот уже 2 месяца отец с дочкой не общаются. Алеся даже ушла из дома.«Уже 2 месяца я не видела Евгения Кафельникова. Не потому, что я его не люблю. Я его люблю, он мой отец. А потому, что я хочу разобраться в себе», - поделилась в своем микроблоге девушка.«Я в шоке! Так хр… во [плохо] я себя еще не чувствовал», — в ответ написал Евгений, подчеркнув, что дочка заблокировала его в соцсетях.На данный момент не известно, где же живет девушка, но будем надеяться, что отец с дочкой скоро наладят взаимоотношения и забудут обиды.