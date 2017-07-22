Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Андрей Григорьев-Аполлонов не может смириться со смертью близкого человека

Сегодня, 14:24
Недавно сообщили печальную новость: участник популярной группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов лишился родной сестры Юлии.

Андрей Григорьев-Аполлонов не может смириться со смертью близкого человека
Женщина умерла накануне при невыясненных обстоятельствах. По некоторой информации, у Юлии была астма.

Андрей Григорьев-Аполлонов не может смириться со смертью близкого человека


«Не стало моей любимой девочки, моей доченьки, моего счастья, моей любви! Не могу тебя отпустить, понять и осознать ситуацию. Узнал об этом вчера, возвращаясь с другом из спортзала, идя по Новому Арбату. Потом как в тумане, пришел домой, взял паспорт и в аэропорт. Ночью прилетел в Сочи, домой попасть не могу, там идут экспертно-следственные действия. Причина такого исхода пока не установлена», - сообщил Андрей в своем Инстаграм.

Андрей Григорьев-Аполлонов не может смириться со смертью близкого человека


В последнее время как будто бы у певца началась "черная полоса" в жизни: недавно умерла мама, потом близкий друг, а теперь родная сестра.

← Виктория Романец ответила на критику ... Анна Фроловцева не может смириться с п... →

Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Стало известно, из-за чего умерла бывшая участница группы "Лицей"
Инна Жиркова поведала о предательстве со стороны близкого человека
Андрей Разин рассказал о причине смерти сына
Ольга Серябкина не может смириться со смертью отца
Самое популярное за неделю
Комментарии



Шарлиз Терон начала встречаться с новым бойфрендом Судя по всему в личной жизни знаменитой актрисы Шарлиз Терон значительные изменения.
Бейонсе приставила к новорожденным близнецам большой штат прислуги Месяц назад в семье голливудских звезд Бейонсе и Джей Зи родились близнецы, Сэр и Руми.
Белла Хадид рассказала о работе без выходных дней Некоторое время назад модель Белла Хадид участвовала на Неделе высокой моды, проходившей во Франции.
Анна Фроловцева не может смириться с потерей супруга Супруг актрисы Анны Фроловцевой, полюбившейся зрителям после съемок в сериале "Воронины", скончался в 2008 году.
Андрей Григорьев-Аполлонов не может смириться со смертью близкого человека Недавно сообщили печальную новость: участник популярной группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов лишился родной сестры Юлии.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.