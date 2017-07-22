Андрей Григорьев-Аполлонов не может смириться со смертью близкого человека

Женщина умерла накануне при невыясненных обстоятельствах. По некоторой информации, у Юлии была астма.«Не стало моей любимой девочки, моей доченьки, моего счастья, моей любви! Не могу тебя отпустить, понять и осознать ситуацию. Узнал об этом вчера, возвращаясь с другом из спортзала, идя по Новому Арбату. Потом как в тумане, пришел домой, взял паспорт и в аэропорт. Ночью прилетел в Сочи, домой попасть не могу, там идут экспертно-следственные действия. Причина такого исхода пока не установлена», - сообщил Андрей в своем Инстаграм.В последнее время как будто бы у певца началась "черная полоса" в жизни: недавно умерла мама, потом близкий друг, а теперь родная сестра.