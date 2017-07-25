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Валентина Титова сообщила, почему отдала своих детей бывшему мужу

Сегодня, 10:47
Полюбившиеся всем актеры Владимир Басов и Валентина Титова были вместе целых 14 лет.

Валентина Титова сообщила, почему отдала своих детей бывшему мужу
Супруги воспитывали двоих детей, сына и дочку. Но женщина приняла решение подать на развод, а дети захотели остаться с папой.

На днях Титова стала гостьей передачи "Пусть говорят" Андрея Малахова и поведала о том, не жалеет ли о своем выборе.

Валентина Титова сообщила, почему отдала своих детей бывшему мужу


«Во-первых, никто не присудил ему детей. Мое было решение. А когда Владимир Павлович предложил поделить детей, он все время думал, как можно делить и разрушать. Но это почти все так делают, мне не надо объяснять. Все семейные пары так расходятся, долго дерутся, годами», - поделилась актриса.

Валентина Титова сообщила, почему отдала своих детей бывшему мужу


Главной причиной развода супругов стала тяга мужчины к спиртному. Титова много раз просила его бросить пить, но он никого не слушал.

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Ключевые слова: Валентина Титова, Владимир Басов

Количество просмотров: 6 097
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр программы «Пусть говорят»

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