Шарлиз Терон шокировала историей из детства

Актриса поведала о тяжелом детстве и психологической травме, которую она получила будучи ребенком. Шарлиз рассказывает, что ее папа постоянно был пьяным и бывало часто себя не мог контролировать.«Папа был запойным алкоголиком. Он не раз угрожал нам с мамой. Я жила в постоянном ощущении страха. Кому захочется о таком вспоминать?» – сообщила Терон.В итоге однажды все закончилось плачевно: мама актрисы в целях самозащиты вынуждена была застрелить супруга.«Мама застрелила его, потому что иначе он мог бы расправиться с нами. Все эти годы я старалась внушать себе, что ничего не произошло. Я почти научилась не вспоминать об этом», – поведала звезда.Долгое время Терон не могла смириться с этим и ей помогло лишь посещение психотерапевта.