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Шарлиз Терон шокировала историей из детства

Сегодня, 16:35
Некоторое время назад знаменитая актриса Шарлиз Терон сделала откровенное признание, шокировавшее многих.

Шарлиз Терон шокировала историей из детства
Актриса поведала о тяжелом детстве и психологической травме, которую она получила будучи ребенком. Шарлиз рассказывает, что ее папа постоянно был пьяным и бывало часто себя не мог контролировать.

«Папа был запойным алкоголиком. Он не раз угрожал нам с мамой. Я жила в постоянном ощущении страха. Кому захочется о таком вспоминать?» – сообщила Терон.

Шарлиз Терон шокировала историей из детства


В итоге однажды все закончилось плачевно: мама актрисы в целях самозащиты вынуждена была застрелить супруга.

«Мама застрелила его, потому что иначе он мог бы расправиться с нами. Все эти годы я старалась внушать себе, что ничего не произошло. Я почти научилась не вспоминать об этом», – поведала звезда.

Долгое время Терон не могла смириться с этим и ей помогло лишь посещение психотерапевта.

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Ключевые слова: Шарлиз Терон

Количество просмотров: 5 486
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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