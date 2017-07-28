Вдова участника группы Linkin Park впервые высказалась после смерти супруга

По сведениям, певец долгое время боролся с депрессией, имел алкогольную и наркотическую зависимость. До этого вдова музыканта никак не комментировала данную информацию, но недавно в интервью рассказала о том, как пережила эту трагедию.«Неделю назад я потеряла свою родственную душу, свою половинку, а мои дети потеряли своего героя – любимого папу. Мои дети еще такие маленькие, чтобы терять отца. Наша жизнь была похожа на сказку, а теперь превратилась в шекспировскую трагедию. Как мне жить дальше? Как собрать себя заново?» – считает женщина.Стоит отметить, что у музыканта всего 6 детей, один от предыдущего брака и пятеро от Энн Бентли, с которой он сыграл свадьбу в конце 2005 года. Двоих из детей супруги усыновили. Теперь же Энн решила сконцентрироваться на воспитании детей.