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Вдова участника группы Linkin Park впервые высказалась после смерти супруга

Сегодня, 01:10
Несколько дней назад всех шокировала новость о том, что солист популярной группы Linkin Park Честер Беннингтон совершил самоубийство.

Вдова участника группы Linkin Park впервые высказалась после смерти супруга
По сведениям, певец долгое время боролся с депрессией, имел алкогольную и наркотическую зависимость. До этого вдова музыканта никак не комментировала данную информацию, но недавно в интервью рассказала о том, как пережила эту трагедию.

Вдова участника группы Linkin Park впервые высказалась после смерти супруга


«Неделю назад я потеряла свою родственную душу, свою половинку, а мои дети потеряли своего героя – любимого папу. Мои дети еще такие маленькие, чтобы терять отца. Наша жизнь была похожа на сказку, а теперь превратилась в шекспировскую трагедию. Как мне жить дальше? Как собрать себя заново?» – считает женщина.

Вдова участника группы Linkin Park впервые высказалась после смерти супруга


Стоит отметить, что у музыканта всего 6 детей, один от предыдущего брака и пятеро от Энн Бентли, с которой он сыграл свадьбу в конце 2005 года. Двоих из детей супруги усыновили. Теперь же Энн решила сконцентрироваться на воспитании детей.

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Ключевые слова: Честер Беннингтон

Количество просмотров: 3 952
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Вдова участника группы Linkin Park впервые высказалась после смерти супруга Несколько дней назад всех шокировала новость о том, что солист популярной группы Linkin Park Честер Беннингтон совершил самоубийство.
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