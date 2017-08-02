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Виктория Дайнеко узнала о разводе из Интернета

Сегодня, 11:03
На днях появилась информация о том, что муж популярной певицы Виктории Дайнеко Дмитрий Клейман обратился в суд с заявлением о разводе.

Виктория Дайнеко узнала о разводе из Интернета
Как оказалось, Дайнеко не знала о решении Дмитрия и была крайне возмущена, узнав об этом из Интернета.

Хоть сейчас Вика с дочкой и находится во Франции, тем не менее отец девочки мог сообщить о желании развестись с помощью того же самого Интернета.

Виктория Дайнеко узнала о разводе из Интернета


«Ходят слухи, что Вика скоро будет официально свободна! Спасибо журналистам, что сообщили! А то нынче мужик измельчал, за пол месяца не смог сообщить, что подал документы в суд. Так бы и не явилась на суд в подвенечном платье», - считает Дайнеко.

Многие надеялись на то, что супруги смогут наладить отношения, но похоже Клейман придерживается уже иного мнения.

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Ключевые слова: Виктория Дайнеко

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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