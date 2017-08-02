Виктория Дайнеко узнала о разводе из Интернета

Как оказалось, Дайнеко не знала о решении Дмитрия и была крайне возмущена, узнав об этом из Интернета.Хоть сейчас Вика с дочкой и находится во Франции, тем не менее отец девочки мог сообщить о желании развестись с помощью того же самого Интернета.«Ходят слухи, что Вика скоро будет официально свободна! Спасибо журналистам, что сообщили! А то нынче мужик измельчал, за пол месяца не смог сообщить, что подал документы в суд. Так бы и не явилась на суд в подвенечном платье», - считает Дайнеко.Многие надеялись на то, что супруги смогут наладить отношения, но похоже Клейман придерживается уже иного мнения.