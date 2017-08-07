Крис Пратт разводится с женой Анной Фэрис

Супруги были женаты восемь лет, но, к сожалению, не смогли решить семейные проблемы.«Мы с грустью объявляем о том, что приняли совместное решение развестись. На протяжении длительного времени мы очень старались сохранить брак, и сейчас невероятно разочарованы. У нашего сына есть родители, которые очень его любят, и ради него мы хотим сохранить наше расставание внутри семьи, сделать его максимально личным. Мы все еще любим друг друга и всегда будем ценить время, проведенное вместе, а также испытывать взаимное уважение», — написали в Интернете супруги.Стоит отметить, что пара познакомилась десять лет назад на съемках фильма и через два года поженилась. У них растет сын Джек, которому скоро исполнится пять лет.