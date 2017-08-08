Павел Воля высказал претензии Ляйсан Утяшевой за то, что она обнималась с другим

Все восхищаются идиллией в их семье, но оказалось, что и у них бывают проблемы. На днях Ляйсан побеседовала с журналистами и рассказала о случае на шоу "Танцы", когда один из участников ее обнял и хотел поцеловать. Павел, увидев это, был крайне возмущен.«Я сказала тогда этому участнику: «Могу тебя обнять только по-матерински», – делится спортсменка. – До сих пор помню, что этот момент случился на кастинге третьего сезона шоу. Так вот, парень очень обиделся на меня. А Паша после попросил: «Ты там всех не обнимай. Только девочек. А то они там только прикидываются, давят на жалость, что они маленькие и беззащитные. А на самом деле им по двадцать пять лет». Но это Паша сказал больше в шутку, чем всерьез. Вы же все его знаете! У нас тема ревности вообще не поднимается».Напомним, что у супругов подрастают двое замечательных детей, и по признанию Ляйсан, все их свободное время уходит на заботу о наследниках.