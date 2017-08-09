Выдвигаются предположения о причинах развода Романа Абрамовича и Дарьи Жуковой

Супруги были вместе на протяжении десяти лет, но Дарья сообщила о том, что они приняли решение расстаться. Теперь же в Интернете все выдвигают свои гипотезы о причинах расставания знаменитой пары.Не осталась и в стороне блогер Лена Миро, которая считает, что их развод был ожидаемым.«В общем, ничего удивительного и не произошло. После того, как Даша Жукова попалась с мужиком, было ясно, что дальше отношений не будет. (…) У Романа Абрамовича, в отличие от хомяка, есть все основания считать себя альфа-самцом. Точно так же, как и у Даши Жуковой думать, что её не на помойке нашли. Каждый из них имеет основания пестовать свои свободы, но ни одного из них не устраивают свободы партнера», – делится Миро.Будем надеяться, что Роман и Дарья внесут ясность и расставят все точки над i в скором времени.