Дженнифер Лоуренс разлучила Криса Пратта с женой

Голливудские звезды сами решили сообщить о данной информации, разместив пост в Интернете. Но причины развода не известны.Фанаты уверены, что Крис увлекся другой актрисой Дженнифер Лоуренс, с которой снимался в фильме "Пассажиры". Тогда и появились слухи о том, что актеры увлечены друг другом. Крис и Дженнифер эти слухи поспешили опровергнуть, но Анна позже признавалась, что подобные сплетни ей было очень тяжело слышать.«Теперь наблюдайте за Крисом Праттом и Дженнифер Лоуренс», — оставляют посты в Интернете поклонники.Надеюсь, что вскоре Пратт и Фэрис сами сообщат о причинах развода, остановив тем самым распространение сплетен.