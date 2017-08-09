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Дженнифер Лоуренс разлучила Криса Пратта с женой

Сегодня, 12:20
Накануне поклонников шокировала новость о разводе звездной семьи Криса Пратта и Анны Фэрис.

Дженнифер Лоуренс разлучила Криса Пратта с женой
Голливудские звезды сами решили сообщить о данной информации, разместив пост в Интернете. Но причины развода не известны.

Дженнифер Лоуренс разлучила Криса Пратта с женой


Фанаты уверены, что Крис увлекся другой актрисой Дженнифер Лоуренс, с которой снимался в фильме "Пассажиры". Тогда и появились слухи о том, что актеры увлечены друг другом. Крис и Дженнифер эти слухи поспешили опровергнуть, но Анна позже признавалась, что подобные сплетни ей было очень тяжело слышать.

Дженнифер Лоуренс разлучила Криса Пратта с женой


«Теперь наблюдайте за Крисом Праттом и Дженнифер Лоуренс», — оставляют посты в Интернете поклонники.

Надеюсь, что вскоре Пратт и Фэрис сами сообщат о причинах развода, остановив тем самым распространение сплетен.

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Ключевые слова: Дженнифер Лоуренс, Крис Пратт, Анна Фэрис

Количество просмотров: 2 119
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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