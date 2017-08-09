Брэд Питт затаил обиду на Анджелину Джоли

Но недавнее решение Анджелины поразило многих. Как оказалось, на день рождения старшему сыну Мэддоксу, которому исполнилось 16 лет, Брэд решил организовать грандиозный праздник. Но актриса, узнав об этом, дала понять бывшему мужу, что его на дне рождения мальчика не ждут.Кстати говоря, Брэд не присутствовал уже на многих семейных праздниках. Он пропустил дни рождения дочери Шайло и близнецов Нокса и Вивьен.Но последнее решение Анджелины очень сильно обидело Брэда, хотя он хотел наладить отношения со старшим сыном.