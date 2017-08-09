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Брэд Питт затаил обиду на Анджелину Джоли

Сегодня, 12:44
В последнее время бывшие супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли вроде как смогли найти общий язык и начали тесно общаться друг с другом.

Брэд Питт затаил обиду на Анджелину Джоли
Но недавнее решение Анджелины поразило многих. Как оказалось, на день рождения старшему сыну Мэддоксу, которому исполнилось 16 лет, Брэд решил организовать грандиозный праздник. Но актриса, узнав об этом, дала понять бывшему мужу, что его на дне рождения мальчика не ждут.

Брэд Питт затаил обиду на Анджелину Джоли


Кстати говоря, Брэд не присутствовал уже на многих семейных праздниках. Он пропустил дни рождения дочери Шайло и близнецов Нокса и Вивьен.
Но последнее решение Анджелины очень сильно обидело Брэда, хотя он хотел наладить отношения со старшим сыном.

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Ключевые слова: Брэд Питт, Анджелина Джоли

Количество просмотров: 5 837
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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