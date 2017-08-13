Алексей Панин поделился тем, что они с бывшей женой смогли наладить отношения

На днях женщина впервые за длительное время приехала навестить свою дочку Нюсю в Москву. Алексей записал видео, в котором они с наследницей с воодушевлением рассказали о встрече с мамой.«У нас очень хорошее доброе утро. К нам вчера, несмотря на все помехи и преграды, добралась мама, - делится Панин в ролике. - А если говорить серьезно, то мы все очень рады, что нам вчера, впервые за долгие годы, удалось сесть и нормально пообщаться без ругани, без склок, без грязи. Мы были втроем. Даже вчетвером – нам подарили зайца. Мы попили чайку, сходили в Донской монастырь и проводили маму домой. И если дальше так пойдут дела, то в жизни все будет очень шикарно».Стоит напомнить, что сейчас Нюся проживает вместе с отцом и его молодой возлюбленной, с которой она легко смогла найти общий язык.