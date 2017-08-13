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Алексей Панин поделился тем, что они с бывшей женой смогли наладить отношения

Сегодня, 14:23
Видимо наконец-то скандально известный актер Алексей Панин смог наладить отношения со своей бывшей женой Юлией Юдинцевой.

Алексей Панин поделился тем, что они с бывшей женой смогли наладить отношения
На днях женщина впервые за длительное время приехала навестить свою дочку Нюсю в Москву. Алексей записал видео, в котором они с наследницей с воодушевлением рассказали о встрече с мамой.

Алексей Панин поделился тем, что они с бывшей женой смогли наладить отношения


«У нас очень хорошее доброе утро. К нам вчера, несмотря на все помехи и преграды, добралась мама, - делится Панин в ролике. - А если говорить серьезно, то мы все очень рады, что нам вчера, впервые за долгие годы, удалось сесть и нормально пообщаться без ругани, без склок, без грязи. Мы были втроем. Даже вчетвером – нам подарили зайца. Мы попили чайку, сходили в Донской монастырь и проводили маму домой. И если дальше так пойдут дела, то в жизни все будет очень шикарно».

Алексей Панин поделился тем, что они с бывшей женой смогли наладить отношения


Стоит напомнить, что сейчас Нюся проживает вместе с отцом и его молодой возлюбленной, с которой она легко смогла найти общий язык.

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Ключевые слова: Алексей Панин

Количество просмотров: 6 786
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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