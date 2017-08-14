Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Рита Керн пытается помириться с папой-священником

Сегодня, 13:02
Экс-участница популярного телепроекта "Дом-2" Рита Керн не один раз говорила о том, что уже на протяжении длительного времени не поддерживает связь с отцом.

Рита Керн пытается помириться с папой-священником
Родитель не смог принять образ жизни своей дочери, для отца-священника откровенные наряды и известность девушки является непонятной.

«Папа знакомил меня с семинаристом, хотел, чтобы я пошла по его стопам. Если бы я могла вернуть все назад и прожить новую жизнь, это был бы крайне интересный опыт», - призналась Рита.

Теперь же девушка поведала, что хочет снова начать общаться с отцом, так как искренне его любит.

Рита Керн пытается помириться с папой-священником


«Я готова пойти на примирение. Кажется, папа достиг просветления, и поэтому сейчас способен принять меня», - говорит Керн.

Видимо из-за того, что в юности девушка была ограничена во многих вещах, теперь же она решила оторваться по полной, выбрав столь откровенный образ.

← Равшана Куркова тайно связала себя уз... Джессика Бил вышла на прогулку в прост... →

Ключевые слова: Рита Керн

Количество просмотров: 14 586
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Фото Риты Керн из повседневной жизни показал реальное состояние груди
Стало известно, как Рита Керн выглядела в детстве
Звезда Дом-2 Остров Любви Маргарита Керн поразила фото груди в кокосах
Маргарита Керн
Самое популярное за неделю
Комментарии



Зрители узнали, кто же будет вести "Пусть говорят" Сегодня телезрители наконец-то увидят полюбившуюся передачу "Пусть говорят" после непродолжительного перерыва.
Александр Градский появился на "Голосе" в инвалидном кресле, шокировав многих Сейчас в Москве в самом разгаре слепые прослушивания на известный телепроект "Голос".
Друг Романа Абрамовича рассказал подробности его развода Вот уже несколько дней в Сети одной из главных тем для обсуждений стал развод миллиардера Романа Абрамовича со своей женой дизайнером Дарьей Жуковой.
Сати Казанова впервые откровенно поведала о своем женихе На днях стало известно о том, что популярная певица и бывшая солистка группы "Фабрика" Сати Казанова выходит замуж за своего возлюбленного, итальянского фотографа Стефано Тиоццо.
Анфиса Чехова рассказала о тяжелых испытаниях в детстве Популярная телеведущая Анфиса Чехова нисколько не стесняется своих аппетитных форм и не устает демонстрировать их своим поклонникам.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.