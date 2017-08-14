Рита Керн пытается помириться с папой-священником

Родитель не смог принять образ жизни своей дочери, для отца-священника откровенные наряды и известность девушки является непонятной.«Папа знакомил меня с семинаристом, хотел, чтобы я пошла по его стопам. Если бы я могла вернуть все назад и прожить новую жизнь, это был бы крайне интересный опыт», - призналась Рита.Теперь же девушка поведала, что хочет снова начать общаться с отцом, так как искренне его любит.«Я готова пойти на примирение. Кажется, папа достиг просветления, и поэтому сейчас способен принять меня», - говорит Керн.Видимо из-за того, что в юности девушка была ограничена во многих вещах, теперь же она решила оторваться по полной, выбрав столь откровенный образ.