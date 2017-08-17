Анна Ардова и ее муж официально развелись после 20 лет брака

Как оказалось, развод начали оформлять еще зимой.«Инициатива развода принадлежала Ане. Она и подала заявление, – поделились с журналистами друзья пары.Официально развод состоялся еще 1 марта, но до сих пор официальных подтверждений этого от супругов не поступало.«Когда Аня с Сашей все-таки поставили финальную точку в отношениях, то сразу же сообщили об этом детям, – рассказывает друг семьи. – Они никогда от них ничего не скрывали, а в этот раз тем более не стали молчать. Родители много времени проводят с сыном и дочерью, сохранили дружеские отношения. Как-никак, столько лет прожито вместе – родные люди».Анна нередко признавалась, что работа отнимает у нее много времени, но супруг не против. Может это и стало причиной разрыва.