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Анна Ардова и ее муж официально развелись после 20 лет брака

Сегодня, 10:54
На днях стало известно о разводе популярной актрисы Анны Ардовой и ее супруга актера Александра Шаврина.

Анна Ардова и ее муж официально развелись после 20 лет брака
Как оказалось, развод начали оформлять еще зимой.

«Инициатива развода принадлежала Ане. Она и подала заявление, – поделились с журналистами друзья пары.

Анна Ардова и ее муж официально развелись после 20 лет брака


Официально развод состоялся еще 1 марта, но до сих пор официальных подтверждений этого от супругов не поступало.

«Когда Аня с Сашей все-таки поставили финальную точку в отношениях, то сразу же сообщили об этом детям, – рассказывает друг семьи. – Они никогда от них ничего не скрывали, а в этот раз тем более не стали молчать. Родители много времени проводят с сыном и дочерью, сохранили дружеские отношения. Как-никак, столько лет прожито вместе – родные люди».

Анна Ардова и ее муж официально развелись после 20 лет брака


Анна нередко признавалась, что работа отнимает у нее много времени, но супруг не против. Может это и стало причиной разрыва.

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Ключевые слова: Анна Ардова

Количество просмотров: 5 720
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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