Анна Седокова разорвала отношения с отцом своего сына из-за непримеримых разногласий

«Могу сказать, что на сегодняшний день мы приняли решение не идти вместе сообща. Это сложная история, вот прям сложнее, чем все мои истории до этого. Но… я смотрю на моего сына каждый день и понимаю, что это такое счастье! (…) И драмы больше нет, как поет Полина Гагарина в своей песне. Потому что драмы вот столько – я больше не хочу.
Мужчина говорит – зачем, мол, тебе ходить на работу. (…) Ну вот зачем тебе эта работа, это же шоу-бизнес, это все грязь! Ну зачем тебе клипы снимать? Можно просто открыть галерею, у тебя будет своя художественная галерея», – передала звезда слова бывшего возлюбленного», – рассказала певица.
По признанию Седоковой, отношения с отцом ее сына длились на протяжении года, но избранник ее не понимал, что и стало препятствием.