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Анна Седокова разорвала отношения с отцом своего сына из-за непримеримых разногласий

Сегодня, 00:34
В апреле популярная певица Анна Седокова родила третьего ребенка, а буквально за месяц до появления на свет сына сообщила о том, что собирается сыграть свадьбу.

Анна Седокова разорвала отношения с отцом своего сына из-за непримеримых разногласий
Но в недавнем интервью Седокова сделала неожиданное признание, заставив поволноваться за себя поклонников. Анна сообщила о том, что свадьба действительно планировалась, но теперь планы изменились.

Анна Седокова разорвала отношения с отцом своего сына из-за непримеримых разногласий


«Могу сказать, что на сегодняшний день мы приняли решение не идти вместе сообща. Это сложная история, вот прям сложнее, чем все мои истории до этого. Но… я смотрю на моего сына каждый день и понимаю, что это такое счастье! (…) И драмы больше нет, как поет Полина Гагарина в своей песне. Потому что драмы вот столько – я больше не хочу.

Анна Седокова разорвала отношения с отцом своего сына из-за непримеримых разногласий


Мужчина говорит – зачем, мол, тебе ходить на работу. (…) Ну вот зачем тебе эта работа, это же шоу-бизнес, это все грязь! Ну зачем тебе клипы снимать? Можно просто открыть галерею, у тебя будет своя художественная галерея», – передала звезда слова бывшего возлюбленного», – рассказала певица.

По признанию Седоковой, отношения с отцом ее сына длились на протяжении года, но избранник ее не понимал, что и стало препятствием.

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Ключевые слова: Анна Седокова

Количество просмотров: 5 603
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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