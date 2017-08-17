Анна Седокова разорвала отношения с отцом своего сына из-за непримеримых разногласий

Но в недавнем интервью Седокова сделала неожиданное признание, заставив поволноваться за себя поклонников. Анна сообщила о том, что свадьба действительно планировалась, но теперь планы изменились.«Могу сказать, что на сегодняшний день мы приняли решение не идти вместе сообща. Это сложная история, вот прям сложнее, чем все мои истории до этого. Но… я смотрю на моего сына каждый день и понимаю, что это такое счастье! (…) И драмы больше нет, как поет Полина Гагарина в своей песне. Потому что драмы вот столько – я больше не хочу.Мужчина говорит – зачем, мол, тебе ходить на работу. (…) Ну вот зачем тебе эта работа, это же шоу-бизнес, это все грязь! Ну зачем тебе клипы снимать? Можно просто открыть галерею, у тебя будет своя художественная галерея», – передала звезда слова бывшего возлюбленного», – рассказала певица.По признанию Седоковой, отношения с отцом ее сына длились на протяжении года, но избранник ее не понимал, что и стало препятствием.