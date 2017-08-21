Федор и Светлана Бондарчук все еще не оформили развод

Недавно актриса побеседовала с журналистами и сообщила о том, что положительно относится к новой возлюбленной сына, Федора Бондарчука. Кроме этого, женщина сделала неожиданное признание, которое шокировало многих.«К Паулине Андреевой я отношусь с четырьмя плюсами. Она прекрасная актриса и замечательный человек. Кстати, Федор еще не развелся со Светланой», – рассказывает Скобцева.Судя по всему, для официального расторжения брака, Федор Бондарчук не может выделить время в своем напряженном рабочем графике.