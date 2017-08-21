Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Федор и Светлана Бондарчук все еще не оформили развод

Сегодня, 15:24
Завтра, 22 августа, Ирина Скобцева, любимая многими актриса, будет отмечать юбилей, ей исполняется 90 лет.

Федор и Светлана Бондарчук все еще не оформили развод
Недавно актриса побеседовала с журналистами и сообщила о том, что положительно относится к новой возлюбленной сына, Федора Бондарчука. Кроме этого, женщина сделала неожиданное признание, которое шокировало многих.

Федор и Светлана Бондарчук все еще не оформили развод


«К Паулине Андреевой я отношусь с четырьмя плюсами. Она прекрасная актриса и замечательный человек. Кстати, Федор еще не развелся со Светланой», – рассказывает Скобцева.

Федор и Светлана Бондарчук все еще не оформили развод


Судя по всему, для официального расторжения брака, Федор Бондарчук не может выделить время в своем напряженном рабочем графике.

← Элизабет Херли снова поделилась снимк... Фанаты огорчены из-за удаления всех сн... →

Ключевые слова: Федор Бондарчук, Светлана Бондарчук, Ирина Скобцева, Паулина Андреева

Количество просмотров: 6 669
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, StarHit, kp.ru

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Федор Бондарчук готов на все ради Паулины Андреевой
Фёдор Бондарчук произвёл фурор, появившись на премьере «Притяжения» с Паулиной Андреевой
Фёдор Бондарчук впервые поведал о том, как начинался его роман с Паулиной Андреевой
Федор Бондарчук запретил фотографировать себя в компании Паулины Андреевой
Самое популярное за неделю
Комментарии



Татьяна Навка впервые показала архивное фото из роддома Фигуристка Татьяна Навка порадовала подписчиков необычным кадром.
Ирина Шейк прогулялась по Москве и насладилась пирожками Модель Ирина Шейк устроила себе небольшие каникулы в столице.
Фанаты огорчены из-за удаления всех снимков с личных страниц Тейлор Свифт Несколько дней назад известная певица Тейлор Свифт заставила говорить о себе.
Федор и Светлана Бондарчук все еще не оформили развод Завтра, 22 августа, Ирина Скобцева, любимая многими актриса, будет отмечать юбилей, ей исполняется 90 лет.
Элизабет Херли снова поделилась снимком в купальнике, ошеломив поклонников В 52 года знаменитая актриса и модель Элизабет Херли может похвастаться шикарной фигурой, которой завидуют многие молодые девушки.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.