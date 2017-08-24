Игорь Петренко часто ругается со своей супругой

Этот год для мужчины стал довольно успешным, на экраны вышли 2 фильма с его участием и сериал. Звездный нумеролог Клара Кузденбаева решила изучить жизненный код артиста и спрогнозировать его будущее.«Жизненный код актера говорит о том, что он обладает громадной харизмой, отличный друг и всеми любим. Но его проблема в том, что он горделив, излишне амбициозен, все время сомневается в себе и весь окутан страхами и сомнениями, которые по жизни тянут его назад.Его ждет удача в финансовой сфере, скоро он станет обладателем собственной элитной недвижимости. А вот в семье могут начаться ссоры. Его жена, так же, как и он сам, очень амбициозна и горделива. У Кристины, согласно ее коду - 3252810 - непростой характер, из-за чего в семье часто случаются скандалы - в том числе и из-за ревности. Но при этом они дополняют друг друга: Бродская подпитывает мужа энергией, которой ему не хватает. Также девушка приносит своему именитому супругу удачу», - делится Кузденбаева.Поздравляем актера с днем рождения!