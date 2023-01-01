Леонардо Ди Каприо заметили вместе с топ-моделью Ириной Шейк на фестивале в Калифорнии

В минувшие выходные российскую топ-модель Ирину Шейк заметили в компании Леонардо Ди Каприо на фестивале Coachella в городе Индио, штат Калифорния. Как сообщает издание TMZ, голливудский актер и манекенщица провели время в компании друг друга в субботу вечером.Бывшая возлюбленная Брэдли Купера приехала на фестиваль в компании близких друзей — дизайнера Рикардо Тиши и модели Стеллы Максвелл. Поздней ночью на мероприятии под названием Levi's и Tequila Don Julio's Neon Carnival к друзьям присоединился Леонардо Ди Каприо, где их и засняли вместе. Судя по фотографиям папарацци, актер общался с Шейк и Максвелл, а также положил руку на плечо Ирине, спровоцировав тем самым слухи об их романтических отношениях.Однако опытные интернет-пользователи засомневались, действительно ли это Ди Каприо скрывается за черной кепкой и маской, с массивной цепью на шее.«Что-то не припомним у вечного холостяка сережек в ушах, да и лицо у него уже...», — пишут авторы телеграм-канала «Только никому...».Впрочем, это не первый случай, когда Шейк и Лео были замечены вместе. В марте они посетили презентацию внедорожника Polestar в Нью-Йорке.