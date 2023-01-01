Кейт Миддлтон рада тому, что Меган Маркл не приедет на коронацию

Уже через несколько недель в Лондоне состоится коронация Карла III. Долгое время оставалось загадкой, приедут ли на мероприятие принц Гарри и Меган Маркл. Но прошлой неделе стало известно, что сын короле приедет без своей жены и детей. Представители дворца заявили, что Карл расстроен таким раскладом, но будет рад увидеть хотя бы сына. А вот Кейт Миддлтон только рада том, что ей не придется встречаться с бывшей актрисой. Как оказалось, супруга принца Уильяма затаила обиду на Меган, ведь из-за нее она не смогла проститься с королевой.Когда в сентябре прошлого года стало понятно, что Елизавета II скоро покинет это мир, члены ее семьи поспешили к ней в Шотландию. Гарри пытался настоять на том, чтобы жена отправилась вместе с ним. Но его отец считал, что визит Маркл не обрадует королеву. А чтобы Гарри не мог настаивать на своем, было решено, что Кейт останется в Лондоне.Правда младший сын Елизаветы все же взял с собой жену. А Миддлтон эта ситуация очень расстроила. Ведь за те годы, что она является женой Уильяма, ей удалось сблизиться с королевой. Ну, а винит она в этой ситуации, конечно, Меган.