Кейт Миддлтон рада тому, что Меган Маркл не приедет на коронацию

Когда в сентябре прошлого года стало понятно, что Елизавета II скоро покинет это мир, члены ее семьи поспешили к ней в Шотландию. Гарри пытался настоять на том, чтобы жена отправилась вместе с ним. Но его отец считал, что визит Маркл не обрадует королеву. А чтобы Гарри не мог настаивать на своем, было решено, что Кейт останется в Лондоне.
Правда младший сын Елизаветы все же взял с собой жену. А Миддлтон эта ситуация очень расстроила. Ведь за те годы, что она является женой Уильяма, ей удалось сблизиться с королевой. Ну, а винит она в этой ситуации, конечно, Меган.