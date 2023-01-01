Любовь Аксенова рассказала про опыт разрушительных отношений с манипулятором

Российская актриса театра и кино Любовь Аксенова около десяти лет счастлива в браке с режиссером Павлом Аксеновым, однако личная жизнь не всегда была безоблачной. По словам 33-летней артистки, ей пришлось пережить тяжелые отношения с манипулятором.Как признается Аксенова в интервью РИА Новости, в юности она состояла в отношениях с человеком, который не стеснялся самоутверждаться за счет будущей звезды. Влюбленная девушка безуспешно искала причины проблем в себе, пытаясь стать лучше.«Человек мог пропасть на неделю безо всякого повода. Я постоянно чувствовала себя виноватой. Но теперь понимаю, что это типичное состояние жертвы в подобных отношениях. Любая небезупречность с моей стороны вызывала обвинения. Я все время переживала, что со мной что-то не так. Все строилось на страхе потерять отношения. «И слава Богу!» — понимаю сейчас. Но тогда в силу юности и внутренней незрелости испытывала тревогу и сомневалась в себе», — рассказывает она.