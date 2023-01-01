Ольга Бузова уверена, что обладает абсолютным слухом и красивым голосом

37-летняя телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова — одна из самых востребованных звезд отечественного шоу-бизнеса. Накануне артистка впервые представила песню на слова Михаила Гуцериева «Верни» на музыкальном фестивале «Новый МузОN» телеканала МУЗ-ТВ.За день до презентации трека Ольга заявила журналистам издания kp.ru о своем прогрессе в качестве певицы. По словам Бузовой, педагог Дина Кузнецова заявила, что она обладает тремя октавами.«В общем, я теперь знаю, что у меня три октавы. Стихи Михаила Сафарбековича Гуцериева проникли в меня так глубоко, что некоторые фразы я пела со слезами на глазах. То, что у меня красивый голос и абсолютный слух, — это я знала всегда», — отметила Бузова.Ольга призналась, что на данный момент идут съемки клипа, но она считает, что это не просто видеоряд к композиции, а настоящий фильм.«Это история про большую любовь, которая у меня была. Я вспоминаю ее, возвращаюсь в прошлое», — прокомментировала артистка.