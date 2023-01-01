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Настя Каменских отреагировала на историю с домогательствами Потапа и рассказала про развод

Сегодня, 11:47
По словам певицы, девушка просто хочет пропиариться за счет Потапа.

Настя Каменских отреагировала на историю с домогательствами Потапа и рассказала про развод
Певица Настя Каменских прокомментировала откровения артистки GIP C (Евгения Гордая), которая заявила, что ее бывший наставник Потап неоднократно склонял её к интиму, обещая взамен головокружительную карьеру в шоу-бизнесе.

Настя Каменских отреагировала на историю с домогательствами Потапа и рассказала про развод


По словам Каменских, Гордая все выдумала и просто хочет пропиариться любым способом.

«Мы с Лешей (настоящее имя Потапа — прим. ред.) такие артисты, которые построили карьеру талантом и трудом. А кто-то работает иначе, пытается с помощью чужого имени, чужой славы себе получить пиар. Можно только разочаровать этих людей, ведь, к сожалению, в перспективе результат это даст очень маленький. Потому что рано или поздно слова надо будет чем-то подкреплять», — заявила Настя.

Настя Каменских отреагировала на историю с домогательствами Потапа и рассказала про развод


35-летняя певица отметила — Гордая их тех, кто не задержится в топе популярных. Скоро о ней вовсе все забудут, как и про историю с домогательствами.

«Это лишь неяркая вспышка, о которой быстро все забудут, а я за то, чтобы работать», — добавила Каменских.

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Ключевые слова: Настя Каменских, Потап, Евгения Гордая, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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