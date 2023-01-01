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"Страсть через край": Киану Ривз и его спутница Александра Грант вызвали массу обсуждения в сети, посетив гала-вечер

Сегодня, 12:42
Самые искренняя пара Голливуда.

"Страсть через край": Киану Ривз и его спутница Александра Грант вызвали массу обсуждения в сети, посетив гала-вечер
На днях в Музее современного искусства в Лос-Анджелесе прошла вечеринка, на которую прилетели “редкие птицы” красных дорожек Голливуда — актер Киану Ривз (Keanu Reeves) и его избранница — 46-летняя художница Александра Грант (Alexandra Grant).

"Страсть через край": Киану Ривз и его спутница Александра Грант вызвали массу обсуждения в сети, посетив гала-вечер


Голливудская звезда, которому в сентябре прошлого года исполнилось 58 лет, нечасто появляется на публике со своей возлюбленной, но иногда пара все же радует своих поклонников выходами в свет. Это мероприятие было выбрано парой не случайно, поскольку Александра — художница. В прошлом году она тоже привела любимого на гала-вечер в Музей современного искусства.

"Страсть через край": Киану Ривз и его спутница Александра Грант вызвали массу обсуждения в сети, посетив гала-вечер


На этот раз Грант появилась перед фотографами в красном платье с цветочным узором, в то время, как Киану предстал в строгом костюме и галстуке в диагональную полоску.

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Ключевые слова: Киану Ривз, Александра Грант, liznews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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