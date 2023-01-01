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Юлия Пересильд раскрыла, как ухаживала за собой в космосе

Сегодня, 13:18
Премьера блокбастера «Вызов» состоится совсем скоро, 20 апреля.

Юлия Пересильд раскрыла, как ухаживала за собой в космосе
Совсем скоро, 20 апреля, в кинопрокат выходит уникальный космический блокбастер «Вызов». 38-летняя Юлия Пересильд, играющая главную роль и ставшая первой в истории кинематографа профессиональной актрисой, снявшейся в космосе, поделилась женскими хитростями по уходу за собой в условиях невесомости.

Юлия Пересильд раскрыла, как ухаживала за собой в космосе


Пересильд полетела на МКС 5 октября 2021 года вместе с режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым. Они провели на орбите 12 дней, за которые успели снять 12 съемочных смен. В связи с таким легендарным событием команда создателей дала развернутую пресс-конференцию в агентстве ТАСС, где Юлия Пересильд рассказала, что неповторимые впечатления ей захотелось зафиксировать в формате книги, которая будет называться «Это космос, детка».

«Я старалась сделать так, чтобы все было написано простым, девчачьим языком. Без пафоса. Сейчас мы ждем согласований с Роскосмосом», — рассказала Юлия.

Юлия Пересильд раскрыла, как ухаживала за собой в космосе

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Ключевые слова: Юлия Пересильд, Клим Шипенко, Антон Шкаплеров, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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