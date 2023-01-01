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Стало известно, как живет после пластики Филипп Киркоров

Сегодня, 12:31
55-летний артист признается, что операции помогли ему почувствовать себя более уверенно.

Стало известно, как живет после пластики Филипп Киркоров

Изменившийся до неузнаваемости 55-летний Филипп Киркоров дал понять, что пластические операции помогли ему почувствовать себя более уверенно и привлекательно. Исполнитель таким образом избавился от лишнего веса и сделал подтяжку лица.

Стало известно, как живет после пластики Филипп Киркоров


Любимец публики даже обзавелся прессом за короткое время, а его лицо, на котором не видно ни единой морщины, стало более подтянутым. На этом апгрейд не закончился: поп-король кардинально сменил имидж, отпустил мелкие локоны цвета блонд и использует голубые линзы.

Стало известно, как живет после пластики Филипп Киркоров


Несмотря на то, что шрамы еще до конца не затянулись, певец гастролирует с концертами и принимает участие в светских мероприятиях.

«Перевязки мне помогают делать, есть помощница. Ношу белье и специальные чулки, чтобы не было тромбоза», — поделился Филипп Бедросович.

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Ключевые слова: Филипп Киркоров, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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Стало известно, как живет после пластики Филипп Киркоров 55-летний артист признается, что операции помогли ему почувствовать себя более уверенно.
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