Стало известно, как живет после пластики Филипп Киркоров

Изменившийся до неузнаваемости 55-летний Филипп Киркоров дал понять, что пластические операции помогли ему почувствовать себя более уверенно и привлекательно. Исполнитель таким образом избавился от лишнего веса и сделал подтяжку лица.Любимец публики даже обзавелся прессом за короткое время, а его лицо, на котором не видно ни единой морщины, стало более подтянутым. На этом апгрейд не закончился: поп-король кардинально сменил имидж, отпустил мелкие локоны цвета блонд и использует голубые линзы.Несмотря на то, что шрамы еще до конца не затянулись, певец гастролирует с концертами и принимает участие в светских мероприятиях.«Перевязки мне помогают делать, есть помощница. Ношу белье и специальные чулки, чтобы не было тромбоза», — поделился Филипп Бедросович.