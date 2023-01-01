Анна Семенович рассказала, как борется с последствиями переедания

На днях артистка решила устроить себе день красоты и посетить сразу нескольких бьюти-специалистов. Всеми подробностями она делилась на странице своего личного блога.Сначала Семенович отправилась на массаж, а после к косметологу. По словам Анны, она очень чувствительна к процедурам, когда надо что-то колоть в лицо.Экс-солистка группы «Блестящие» показала себя во время процедуры, и вместо гламурного образа предстала перед подписчиками в медицинской шапочке и пленке на лице. В таком виде Семенович сообщила, что впереди ее ждет самая «любимая» услуга, которая поспособствует избавлению от отечности.«Иду как на гильотину», — сказала Семенович.Артистка честно призналась, что в последнее время ела много соленых продуктов, которые, как известно, задерживают воду.«Кто-то у мамы на даче сожрал банку огурцов с солеными помидорами, ел соленые шашлыки. Кто-то себя очень плохо вел. Сейчас эта девушка будет нереальной красоты!» — сообщила Анна.Певица продемонстрировала промежуточный результат и призвала женщин ухаживать за собой не ради кого-то, а в первую очередь для себя.