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Анна Семенович рассказала, как борется с последствиями переедания

Сегодня, 13:11
43-летняя певица Анна Семенович делает все возможное, чтобы оставаться красивой.

Анна Семенович рассказала, как борется с последствиями переедания
На днях артистка решила устроить себе день красоты и посетить сразу нескольких бьюти-специалистов. Всеми подробностями она делилась на странице своего личного блога.

Сначала Семенович отправилась на массаж, а после к косметологу. По словам Анны, она очень чувствительна к процедурам, когда надо что-то колоть в лицо.

Экс-солистка группы «Блестящие» показала себя во время процедуры, и вместо гламурного образа предстала перед подписчиками в медицинской шапочке и пленке на лице. В таком виде Семенович сообщила, что впереди ее ждет самая «любимая» услуга, которая поспособствует избавлению от отечности.

Анна Семенович рассказала, как борется с последствиями переедания


«Иду как на гильотину», — сказала Семенович.

Артистка честно призналась, что в последнее время ела много соленых продуктов, которые, как известно, задерживают воду.

«Кто-то у мамы на даче сожрал банку огурцов с солеными помидорами, ел соленые шашлыки. Кто-то себя очень плохо вел. Сейчас эта девушка будет нереальной красоты!» — сообщила Анна.

Певица продемонстрировала промежуточный результат и призвала женщин ухаживать за собой не ради кого-то, а в первую очередь для себя.

Анна Семенович рассказала, как борется с последствиями переедания

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Ключевые слова: Анна Семенович, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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