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69-летняя Любовь Успенская рассказала, почему не сразу подала в суд на хирурга Тимура Хайдарова

Сегодня, 12:55
Королева шансона Любовь Успенская находится в эпицентре скандала с хирургом Тимуром Хайдаровым.

69-летняя Любовь Успенская рассказала, почему не сразу подала в суд на хирурга Тимура Хайдарова
Все началось с певицы Славы, которая обвинила врача в некачественно проведенной процедуре по увеличению груди. Исполнительница хита «Кабриолет» тоже выступила с заявлением.

69-летняя Любовь Успенская рассказала, почему не сразу подала в суд на хирурга Тимура Хайдарова


Любовь Успенская объяснила журналистам издания Super.ru, что операции (брахиопластика и маммопластика) она делала еще три года назад. Процедурой звезда осталась недовольна. Однако обращаться с жалобой артистка не стала из-за проблем с дочерью. Татьяна Плаксина тогда проходила долгую реабилитацию после падения с велосипеда. Девушка получила тяжелые травмы. А вскоре у нее возникли проблемы с запрещенными веществами и депрессия.

69-летняя Любовь Успенская рассказала, почему не сразу подала в суд на хирурга Тимура Хайдарова


«В этот момент у меня было горе в семье, когда моя Таня после аварии сошла на "нет", когда у нее были проблемы. В этот момент я не думала о себе. Состояние Тани было важнее всего на свете, мне нужно было спасать свою дочь», — заявила она.

После того как Любовь наладила отношения с Татьяной, осложнения после процедуры Хайдарова усугубились. Королеве шансона пришлось обратиться к другому специалисту, который все исправил.

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Ключевые слова: Любовь Успенская, Слава, Тимур Хайдаров, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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