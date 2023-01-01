69-летняя Любовь Успенская рассказала, почему не сразу подала в суд на хирурга Тимура Хайдарова

Все началось с певицы Славы, которая обвинила врача в некачественно проведенной процедуре по увеличению груди. Исполнительница хита «Кабриолет» тоже выступила с заявлением.Любовь Успенская объяснила журналистам издания Super.ru, что операции (брахиопластика и маммопластика) она делала еще три года назад. Процедурой звезда осталась недовольна. Однако обращаться с жалобой артистка не стала из-за проблем с дочерью. Татьяна Плаксина тогда проходила долгую реабилитацию после падения с велосипеда. Девушка получила тяжелые травмы. А вскоре у нее возникли проблемы с запрещенными веществами и депрессия.«В этот момент у меня было горе в семье, когда моя Таня после аварии сошла на "нет", когда у нее были проблемы. В этот момент я не думала о себе. Состояние Тани было важнее всего на свете, мне нужно было спасать свою дочь», — заявила она.После того как Любовь наладила отношения с Татьяной, осложнения после процедуры Хайдарова усугубились. Королеве шансона пришлось обратиться к другому специалисту, который все исправил.