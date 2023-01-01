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Виктория Боня высказалась о внешности Алены Шишковой

Сегодня, 12:27
Внешность Алены Шишковой критикуют все, кому не лень.

Виктория Боня высказалась о внешности Алены Шишковой
Обсуждений стало еще больше после того, как модель появилась на шоу "Наследники и самозванцы", так как ее лицо на экране телевизора заметно отличалось от того, что запечатлено на фото в ее социальной сети.

Виктория Боня высказалась о внешности Алены Шишковой


Виктория Боня ранее уже критиковала Шишкову за увлечение косметологий, а теперь вновь прошлась по ее внешности, заявив, что модель выглядит как женщина с отдутловатым лицом.

"Она была очень красивой девушкой, но в какой-то момент что-то произошло. Я, когда узнала, что ей всего 29 лет было, удивилась. Думала, что ей 36-37 лет, а она выглядит хуже, чем я в свои 39 на тот момент. При этом она красивая сама по себе", - высказалась Виктория.

Виктория Боня высказалась о внешности Алены Шишковой


Но эти комментарии не уменьшают желания Алены что-то в себе улучшить. Недавно она решилась на еще одну пластическую операцию.

Виктория Боня высказалась о внешности Алены Шишковой

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Ключевые слова: julianews, Алена Шишкова, Виктория Боня

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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