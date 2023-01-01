Виктория Боня высказалась о внешности Алены Шишковой

Обсуждений стало еще больше после того, как модель появилась на шоу "Наследники и самозванцы", так как ее лицо на экране телевизора заметно отличалось от того, что запечатлено на фото в ее социальной сети.Виктория Боня ранее уже критиковала Шишкову за увлечение косметологий, а теперь вновь прошлась по ее внешности, заявив, что модель выглядит как женщина с отдутловатым лицом."Она была очень красивой девушкой, но в какой-то момент что-то произошло. Я, когда узнала, что ей всего 29 лет было, удивилась. Думала, что ей 36-37 лет, а она выглядит хуже, чем я в свои 39 на тот момент. При этом она красивая сама по себе", - высказалась Виктория.Но эти комментарии не уменьшают желания Алены что-то в себе улучшить. Недавно она решилась на еще одну пластическую операцию.