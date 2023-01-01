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Телеведущая Ксения Бородина показала себя без макияжа и фильтров

Сегодня, 11:01
40-летняя телеведущая Ксения Бородина активно ведет свои соцсети и регулярно выкладывает фото и видео.

Телеведущая Ксения Бородина показала себя без макияжа и фильтров
Вчера, к примеру, звезда скандально известной телестройки в очередной раз удивила подписчиков блога.

Ведущая шоу «Дом-2» опубликовала честные кадры, которые были сделаны в салоне красоты. Бородина сидела в кресле для педикюра и, судя по всему, только недавно вышла от косметолога. На лице Ксении не было макияжа.

Телеведущая Ксения Бородина показала себя без макияжа и фильтров


«Безфильтровая 40-летка вошла в чат», – подписала она публикацию.

Телеведущая Ксения Бородина показала себя без макияжа и фильтров


Большая часть поклонников восхитились внешним видом Бородиной без косметики и даже сравнили ее с 25-летней девушкой. Однако без комментариев хейтеров не обошлось. Недоброжелатели написали Ксении, что она вполне выглядит на свой возраст, да и с ее деньгами можно было бы лучше: «40-летние сейчас большинство так выглядят», «При хорошем свете все идеальные», «Если без фильтров, то почему лицо такое розовое?«, «Лучше с фильтром».

← Возлюбленная футболиста Криштиану Ро...

Ключевые слова: Ксения Бородина, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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