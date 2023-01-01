Телеведущая Ксения Бородина показала себя без макияжа и фильтров

Вчера, к примеру, звезда скандально известной телестройки в очередной раз удивила подписчиков блога.Ведущая шоу «Дом-2» опубликовала честные кадры, которые были сделаны в салоне красоты. Бородина сидела в кресле для педикюра и, судя по всему, только недавно вышла от косметолога. На лице Ксении не было макияжа.«Безфильтровая 40-летка вошла в чат», – подписала она публикацию.Большая часть поклонников восхитились внешним видом Бородиной без косметики и даже сравнили ее с 25-летней девушкой. Однако без комментариев хейтеров не обошлось. Недоброжелатели написали Ксении, что она вполне выглядит на свой возраст, да и с ее деньгами можно было бы лучше: «40-летние сейчас большинство так выглядят», «При хорошем свете все идеальные», «Если без фильтров, то почему лицо такое розовое?«, «Лучше с фильтром».