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Алена Шишкова скорректировала овал лица у пластического хирурга

Сегодня, 14:54
Недавно Алена Шишкова рассказала, что долгие годы страдала от булимии и анорексии, но после лечения надеется вернуться к нормальной жизни.

Алена Шишкова скорректировала овал лица у пластического хирурга
А незадолго до этого модель рассказала, что сделала очередную пластику. Тогда Алена не стала уточнять, что конкретно в себе изменила. А теперь стало известно, что она сделала липосакцию. Ей убрали лишнюю жировую прослойку в области плеч и поработали над лицом.

Алена Шишкова скорректировала овал лица у пластического хирурга


"Фирменный овал лица этой девушки-красавицы, который все так любят, мы наконец-то увидели, чему я безмерно рад", - рассказал хирург.

Алена Шишкова скорректировала овал лица у пластического хирурга


Он похвалил Алену за то, что выполняет все рекомендации, а она осталась довольна результатом проделанной работы.

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Ключевые слова: julianews, Алена Шишкова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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