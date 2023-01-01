Алена Шишкова скорректировала овал лица у пластического хирурга

А незадолго до этого модель рассказала, что сделала очередную пластику. Тогда Алена не стала уточнять, что конкретно в себе изменила. А теперь стало известно, что она сделала липосакцию. Ей убрали лишнюю жировую прослойку в области плеч и поработали над лицом."Фирменный овал лица этой девушки-красавицы, который все так любят, мы наконец-то увидели, чему я безмерно рад", - рассказал хирург.Он похвалил Алену за то, что выполняет все рекомендации, а она осталась довольна результатом проделанной работы.