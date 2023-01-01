Виктория Боня отказалась показывать, как выглядит после пластики в платном канале

"Если кто-то подумал, что я залью фото для 100 человек, то вы считаете меня безнадежно глупой", - заявила Виктория.
По ее словам, когда она объявила о том, что готова показать лицо за деньги, ей написали 36 000 человек. Она готова чуть снизить планку и показать фото, если на канал подпишется 30 000. В другом случае снимки не увидит никто. Зато там Боня обещала поделиться уникальной информацией. Начала она с того, что сообщили, что дважды делала процедуры по сужению влагалища. Эту тему она считает актуальной для каждой рожавшей женщины.