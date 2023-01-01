Виктория Боня отказалась показывать, как выглядит после пластики в платном канале

Но за небольшую плату она все-таки готова это сделать. Бывшая участница "Дома-2" создала Телеграм-канал, стоимость вступления в который стоит 1300р. Там она обещала опубликовать эксклюзивные снимки, но не сделала этого, так как подписчиков оказалось слишком мало."Если кто-то подумал, что я залью фото для 100 человек, то вы считаете меня безнадежно глупой", - заявила Виктория.По ее словам, когда она объявила о том, что готова показать лицо за деньги, ей написали 36 000 человек. Она готова чуть снизить планку и показать фото, если на канал подпишется 30 000. В другом случае снимки не увидит никто. Зато там Боня обещала поделиться уникальной информацией. Начала она с того, что сообщили, что дважды делала процедуры по сужению влагалища. Эту тему она считает актуальной для каждой рожавшей женщины.