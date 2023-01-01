Наталья Фриске показала свое лицо после посещения косметолога

В личном блоге младшая сестра ушедшей из жизни Жанны Фриске вещает обо всем, что у нее происходит. Так, к примеру, певица показала результат недавнего преображения.Наталья выложила несколько фотографий, которые были сделаны в кабинете косметолога. Как оказалось, планы в тот день у нее были грандиозные.«Губы, ботокс, может быть, плазма и перед всем этим обязательно чистка и пилинг. Решила привести себя в порядок, потому что лицо уже шарпей», — поделилась Фриске-младшая.Певица также выложила снимки того, как косметолог делает ей инъекции в губы и лоб, а после в щеки и подбородок. Наталья отважно вытерпела все испытания ради красивой внешности.Разумеется, когда отек немного спал, Фриске поделилась фотографией своего «после». В кадре она позировала в солнцезащитных очках, но зато с ярко-алой помадой на губах.Поклонники остались в восторге от преображения Натальи и написали женщине множество приятных слов и комплиментов: «Сразу видно, ребенок в садик пошел. Красотка!», «Вау, очень идет», «Какая же красивая девушка, просто роскошная!».