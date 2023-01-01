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Наталья Фриске показала свое лицо после посещения косметолога

Сегодня, 10:18
37-летняя экс-участница группы «Блестящие» Наталья Фриске активно ведет страницу в своих социальных сетях.

Наталья Фриске показала свое лицо после посещения косметолога
В личном блоге младшая сестра ушедшей из жизни Жанны Фриске вещает обо всем, что у нее происходит. Так, к примеру, певица показала результат недавнего преображения.

Наталья выложила несколько фотографий, которые были сделаны в кабинете косметолога. Как оказалось, планы в тот день у нее были грандиозные.

Наталья Фриске показала свое лицо после посещения косметолога


«Губы, ботокс, может быть, плазма и перед всем этим обязательно чистка и пилинг. Решила привести себя в порядок, потому что лицо уже шарпей», — поделилась Фриске-младшая.

Певица также выложила снимки того, как косметолог делает ей инъекции в губы и лоб, а после в щеки и подбородок. Наталья отважно вытерпела все испытания ради красивой внешности.

Наталья Фриске показала свое лицо после посещения косметолога


Разумеется, когда отек немного спал, Фриске поделилась фотографией своего «после». В кадре она позировала в солнцезащитных очках, но зато с ярко-алой помадой на губах.

Наталья Фриске показала свое лицо после посещения косметолога


Поклонники остались в восторге от преображения Натальи и написали женщине множество приятных слов и комплиментов: «Сразу видно, ребенок в садик пошел. Красотка!», «Вау, очень идет», «Какая же красивая девушка, просто роскошная!».

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Ключевые слова: Наталья Фриске, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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