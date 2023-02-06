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Александр Васильев посоветовал новой жене Павла Прилучного получше приглядывать за ним

06.02.23 / 16:39
Об этой звёздной паре говорят много и охотно даже знаменитые люди.

Александр Васильев посоветовал новой жене Павла Прилучного получше приглядывать за ним
Недавно Павел Прилучный женился на начинающей актрисе Зепюр Брутян и уже успел заделать ей ребёнка - беременный живот с трудом удаётся скрывать. Во всех интервью актёр прославляет новую жену, перечисляя её достоинства.

Александр Васильев посоветовал новой жене Павла Прилучного получше приглядывать за ним


Однако, некоторые уверены, что Брутян надо держать ухо востро - Прилучный личность увлекающаяся. От Муцениеце он уходил к Карпович, которую подцепил на неком общем проекте, от Карпович к Зепюр, на которую запал на съемочной площадке. И нет никаких гарантий на то, что во время очередных съемок он не влюбится в другую хорошенькую партнершу. Так считает «историк моды» Александр Васильев.

«Хочу дать Зепюр совет — берегите мужа, чтобы на следующих съемках его не увела из семьи другая молоденькая актриса. Желающих будет много», - рассуждает ведущий модного шоу.

Александр Васильев посоветовал новой жене Павла Прилучного получше приглядывать за ним


Но всё же с Агатой Муцениеце Павел Прилучный прожил больше 10 лет, так что назвать его кобелиной будет несправедливо. Кроме того, несмотря на развод с актрисой, он продолжает принимать участие в воспитании общих детей, помогает им финансово, а сыну и вовсе уже купил квартиру на будущее.

Александр Васильев посоветовал новой жене Павла Прилучного получше приглядывать за ним


Наверняка, в случае чего, не будет обделён ни деньгами ни вниманием и ребёнок от Брутян.

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Ключевые слова: Павел Прилучный, Зепюр Брутян

Количество просмотров: 4 875
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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