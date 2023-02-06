Александр Васильев посоветовал новой жене Павла Прилучного получше приглядывать за ним

Недавно Павел Прилучный женился на начинающей актрисе Зепюр Брутян и уже успел заделать ей ребёнка - беременный живот с трудом удаётся скрывать. Во всех интервью актёр прославляет новую жену, перечисляя её достоинства.Однако, некоторые уверены, что Брутян надо держать ухо востро - Прилучный личность увлекающаяся. От Муцениеце он уходил к Карпович, которую подцепил на неком общем проекте, от Карпович к Зепюр, на которую запал на съемочной площадке. И нет никаких гарантий на то, что во время очередных съемок он не влюбится в другую хорошенькую партнершу. Так считает «историк моды» Александр Васильев.«Хочу дать Зепюр совет — берегите мужа, чтобы на следующих съемках его не увела из семьи другая молоденькая актриса. Желающих будет много», - рассуждает ведущий модного шоу.Но всё же с Агатой Муцениеце Павел Прилучный прожил больше 10 лет, так что назвать его кобелиной будет несправедливо. Кроме того, несмотря на развод с актрисой, он продолжает принимать участие в воспитании общих детей, помогает им финансово, а сыну и вовсе уже купил квартиру на будущее.Наверняка, в случае чего, не будет обделён ни деньгами ни вниманием и ребёнок от Брутян.