Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Амбисаша выпустил новый трек, в котором признался в любви

Сегодня, 17:22
10 февраля на всех цифровых платформах состоялся релиз нового сингла поп-рок проекта Амбисаша – «Пожалуйста, пришли мне валентинку».

Амбисаша выпустил новый трек, в котором признался в любви
Уже в день релиза композиция заняла почётное место в плейлистах сервиса Яндекс Музыка.

Амбисаша выпустил новый трек, в котором признался в любви


В новой песне артист делится идеей, как нетривиально отметить 14 февраля. Амбисаша зарекомендовал себя как исполнитель в жанре ироничного поп-рока, который от трека к треку радует слушателей правдивыми и искромётными историями о реальных и бытовых проблемах в отношениях пар. Его лирика лишена излишнего слащавого романтизма, а острый юмор и отличная музыкальная подача привлекает все больше слушателей.

Амбисаша выпустил новый трек, в котором признался в любви


Сначала кажется, что песня «Пожалуйста, пришли мне валентинку», рассказывающая о парне, который, беспокоясь, ждёт 14 февраля, выбивается из общей концепции. Но вскоре становится понятно, что это далеко не привычная в общем понимании песня об отношениях.

Амбисаша выпустил новый трек, в котором признался в любви


Амбисаша снова заставляет улыбнуться, а также задуматься.

«Поднятый в песне вопрос начинает беспокоить большое количество людей в преддверии дня влюбленных, – рассказывает Амбисаша, – Нужен ли мне человек? Нужен ли я кому-нибудь? В такие моменты мы часто понимаем, насколько мы не ценим себя, друг друга, начинаем переживать по этому поводу. Идея моей песни напомнить, что, прежде всего, всё зависит от нас самих! Когда ты уверен, когда не страдаешь от нуждаемости, другие люди это чувствуют и подсознательно начинают тянуться».

Амбисаша выпустил новый трек, в котором признался в любви


Александр Свешников (настоящее имя артиста) начал свою карьеру в 2022 году и успел выпустить семь треков, завоевавших любовь широкой аудитории.

Слушать трек Амбисаши «Пожалуйста, пришли мне валентинку»:
https://band.link/ambisasha_valentinka

Амбисаша выпустил новый трек, в котором признался в любви

← Благодаря спонсору у Миланы Тюльпанов...

Ключевые слова: Амбисаша

Количество просмотров: 819
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Премьера сингла «Ты токсичная» проекта Амбисаша откровенно поразила женскую аудиторию
Музыкант JAFFA выпустил новый лирический трек «Я не твой»
«Над нами звездопад»: T-killah выпустил новый трек
Презентация нового альбома Игоря Саруханова
"Он мне не интересен": Айза заявила, что не хочет нервировать нынешнюю супругу Гуфа Бывшим супругам не удалось сохранить хорошие отношения.
Иван Ургант признался, что узнал о беременности жены в день похорон матери Он оставил трогательное сообщение на личной странице.
Амбисаша выпустил новый трек, в котором признался в любви 10 февраля на всех цифровых платформах состоялся релиз нового сингла поп-рок проекта Амбисаша – «Пожалуйста, пришли мне валентинку».
Благодаря спонсору у Миланы Тюльпановой появилась блестящая фотосессия Милана Тюльпанова была замужем за Александром Кержаковым.
Дубайский отдых закончился печально для Оксаны Самойловой и её семьи Самая «уставшая семья России», наконец, вернулась домой.
Ирина Винер, Валерия, Марина Александрова, Сергей Маковецкий и другие звёзды появились на премьере фильма «Праведник» Светское мероприятие привлекло множество знаменитостей.
Изменившая имидж Агата Муцениеце появилась в эффектном платье на светском мероприятии Актриса сама на себя не похожа, похорошела.
"Моя Родина-уродина": Лия Ахеджакова разразилась яркой речью в адрес России Пожилой актрисе с трудом удаётся "переварить" изменения, которые происходят в мире.
Жена юмориста Соболева повторно высказалась про супругу Прилучного Может, стоило промолчать?
Ханна и Пашу стали родителями сына с секретным именем К.К Накануне у Павла Курьянова и Анны Ивановой родился сын.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.