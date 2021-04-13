Амбисаша выпустил новый трек, в котором признался в любви

Уже в день релиза композиция заняла почётное место в плейлистах сервиса Яндекс Музыка.В новой песне артист делится идеей, как нетривиально отметить 14 февраля. Амбисаша зарекомендовал себя как исполнитель в жанре ироничного поп-рока, который от трека к треку радует слушателей правдивыми и искромётными историями о реальных и бытовых проблемах в отношениях пар. Его лирика лишена излишнего слащавого романтизма, а острый юмор и отличная музыкальная подача привлекает все больше слушателей.Сначала кажется, что песня «Пожалуйста, пришли мне валентинку», рассказывающая о парне, который, беспокоясь, ждёт 14 февраля, выбивается из общей концепции. Но вскоре становится понятно, что это далеко не привычная в общем понимании песня об отношениях.Амбисаша снова заставляет улыбнуться, а также задуматься.«Поднятый в песне вопрос начинает беспокоить большое количество людей в преддверии дня влюбленных, – рассказывает Амбисаша, – Нужен ли мне человек? Нужен ли я кому-нибудь? В такие моменты мы часто понимаем, насколько мы не ценим себя, друг друга, начинаем переживать по этому поводу. Идея моей песни напомнить, что, прежде всего, всё зависит от нас самих! Когда ты уверен, когда не страдаешь от нуждаемости, другие люди это чувствуют и подсознательно начинают тянуться».Александр Свешников (настоящее имя артиста) начал свою карьеру в 2022 году и успел выпустить семь треков, завоевавших любовь широкой аудитории.Слушать трек Амбисаши «Пожалуйста, пришли мне валентинку»: