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Российская поп-исполнительница Alina Rovnich представила коллаборация с нейросетью

Сегодня, 10:30
Не секрет, что нейросети стали безумно популярны.

Российская поп-исполнительница Alina Rovnich представила коллаборация с нейросетью
С их помощью авторы пишут картины, статьи, а также сценарии к фильмам. Теперь нейросеть добралась и до музыкальной индустрии. Это ново, модно, прогрессивно. Но мало для кого она до конца понятна, впрочем, как и сама любовь. Так почему бы не узнать, как понимает любовь искусственный интеллект?!

Узнать это решила девушка-диджей Alina Rovnich. Она долгое время жила в Европе, где завоевала популярность и любящую аудиторию в направлении электронной музыки с самой широкой географией. Она периодически выпускала релизы, как автор и исполнительница, продолжала писать тексты на родном языке и мечтала вернуться в Россию, чтобы выпустить трек на родине. Сейчас Алина призналась, что попробовать коллаб с нейросетью её вдохновил опыт певицы YONA и в результате у неё получилась романтическая баллада «Любишь или нет», текст к которой полностью сгенерировала нейросеть.

Российская поп-исполнительница Alina Rovnich представила коллаборация с нейросетью


И сейчас можно сказать, что её сингл стал беспрецедентным для русской поп-музыки экспериментом. В нем певица решила поделиться своими самыми трепетными переживаниями с нейросетью Chat GPT, а после попросила её ответить лишь на один вопрос: «Любит или нет?»
«Традиционный подход к написанию текста был мной в этот раз полностью проигнорирован и вместо того, что выразить свое вдохновение в стихах, я хотела вдохновить кого-то другого, вселить душу во что-то неодушевленное, а свое внимание направить исключительно на создание музыки», - высказалась про свой эксперимент сама певица.

Надо полагать, что он определенно вызовет резонанс в обществе, а вот как искусственный интеллект ответил на вопрос певицы Alina Rovnich, уже можно узнать, послушав эту коллаборация с нейросетью.

Российская поп-исполнительница Alina Rovnich представила коллаборация с нейросетью


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Ключевые слова: Alina Rovnich

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Пресс-служба

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