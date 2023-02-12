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Анастасия Ивлеева потусила с Марком Эдельштейном и отметила День Святого Валентина в странной компании и странном наряде

Сегодня, 11:35
Дело было в США.

Анастасия Ивлеева потусила с Марком Эдельштейном и отметила День Святого Валентина в странной компании и странном наряде
Когда Настя Ивлеева отправилась в Нью-Йорк, то поговаривали, что все это ради Александра Молочникова, который сейчас проживает там.

Ходили слухи, что во время съемок сериала «Монастырь» у Насти с Молочниковым что-то было, но вот во время её американского вояжа он в её ленте так и не появился, в отличие от молодого и подающего надежды Марка Эдельштейна.

Анастасия Ивлеева потусила с Марком Эдельштейном и отметила День Святого Валентина в странной компании и странном наряде


В последнее время Марк стал частенько появляться в сторисах Ивлеевой, что стало поводом поговорить о том, что Настя положила на него глаз.

Еще в первые дни своего пребывания в Нью Йорке она опубликовала на своей страничке в социальной сети фото с игривым комментарием: «Хочу влюбиться что ли».

И тогда же близкий друг её бывшего мужа Элджея музыкант Rock Boy Cherry, сразу отреагировал на это своим комментарием: «Мне кажется, уже».

Анастасия Ивлеева потусила с Марком Эдельштейном и отметила День Святого Валентина в странной компании и странном наряде


И вот, спустя всего несколько дней, Марк Эдельштейн появился у Ивлеевой в ленте, как будто, между прочим.
Так это роман или Анастасия просто дразнит своих поклонников?

Анастасия Ивлеева потусила с Марком Эдельштейном и отметила День Святого Валентина в странной компании и странном наряде


Но все же более ярким событием вчерашнего дня для Насти стала вечеринка, посвященная Дню Святого Валентина. Тут Ивлеева нашла себе компанию по душе – все, как она любит. Будто бы её «кобры» приехали на гастроли.

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Ключевые слова: Анастасия Ивлеева, Марк Эдельштейн

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: личная страница в социальной сети

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