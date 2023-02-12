Анастасия Ивлеева потусила с Марком Эдельштейном и отметила День Святого Валентина в странной компании и странном наряде

Когда Настя Ивлеева отправилась в Нью-Йорк, то поговаривали, что все это ради Александра Молочникова, который сейчас проживает там.Ходили слухи, что во время съемок сериала «Монастырь» у Насти с Молочниковым что-то было, но вот во время её американского вояжа он в её ленте так и не появился, в отличие от молодого и подающего надежды Марка Эдельштейна.В последнее время Марк стал частенько появляться в сторисах Ивлеевой, что стало поводом поговорить о том, что Настя положила на него глаз.Еще в первые дни своего пребывания в Нью Йорке она опубликовала на своей страничке в социальной сети фото с игривым комментарием: «Хочу влюбиться что ли».И тогда же близкий друг её бывшего мужа Элджея музыкант Rock Boy Cherry, сразу отреагировал на это своим комментарием: «Мне кажется, уже».И вот, спустя всего несколько дней, Марк Эдельштейн появился у Ивлеевой в ленте, как будто, между прочим.Так это роман или Анастасия просто дразнит своих поклонников?Но все же более ярким событием вчерашнего дня для Насти стала вечеринка, посвященная Дню Святого Валентина. Тут Ивлеева нашла себе компанию по душе – все, как она любит. Будто бы её «кобры» приехали на гастроли.