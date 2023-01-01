Влад Соколовский, Митя Фомин и Стефания Коваленко стали гостями на презентации шоу «Новые звезды в Африке»

А так же ведущий шоу Михаил Галустян. А вот Ольга Бузова была в этот день на гастролях и появилась перед гостями лишь по видеосвязи.
Ну, а среди гостей была замечены юная звезда Стефания Коваленко и Мария Кравченко, которые выбрали для выхода в свет нежно-голубой цвет.
Так же в объективы фотографорв попали Мария Погребняк, Влад Соколовский,
Вячеслав Малафеев, Митя Фомин,
Олег Верещагин, Алина Алексеева, Денис Власенко, Вячеслав Чепурченко, Изабель Эйдлен, Торнике Квитатиани, Иван Пышненко, Александр ST, Ассоль и другие.