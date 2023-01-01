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Влад Соколовский, Митя Фомин и Стефания Коваленко стали гостями на презентации шоу «Новые звезды в Африке»

Вчера, 17:41
Мероприятие прошло в одном из московских ресторанов.

Влад Соколовский, Митя Фомин и Стефания Коваленко стали гостями на презентации шоу «Новые звезды в Африке»
На закрытой презентация проекта «Новые звезды в Африке» гости увидели отрывок премьерного выпуска и познакомились с новыми участниками шоу. А еще перед собравшимися выступила генеральный директор ТНТ Тина Канделаки.

Влад Соколовский, Митя Фомин и Стефания Коваленко стали гостями на презентации шоу «Новые звезды в Африке»


А так же ведущий шоу Михаил Галустян. А вот Ольга Бузова была в этот день на гастролях и появилась перед гостями лишь по видеосвязи.

Влад Соколовский, Митя Фомин и Стефания Коваленко стали гостями на презентации шоу «Новые звезды в Африке»


Ну, а среди гостей была замечены юная звезда Стефания Коваленко и Мария Кравченко, которые выбрали для выхода в свет нежно-голубой цвет.

Влад Соколовский, Митя Фомин и Стефания Коваленко стали гостями на презентации шоу «Новые звезды в Африке»


Так же в объективы фотографорв попали Мария Погребняк, Влад Соколовский,

Влад Соколовский, Митя Фомин и Стефания Коваленко стали гостями на презентации шоу «Новые звезды в Африке»


Вячеслав Малафеев, Митя Фомин,

Влад Соколовский, Митя Фомин и Стефания Коваленко стали гостями на презентации шоу «Новые звезды в Африке»


Олег Верещагин, Алина Алексеева, Денис Власенко, Вячеслав Чепурченко, Изабель Эйдлен, Торнике Квитатиани, Иван Пышненко, Александр ST, Ассоль и другие.

Влад Соколовский, Митя Фомин и Стефания Коваленко стали гостями на презентации шоу «Новые звезды в Африке»

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Ключевые слова: Новые звезды в Африке

Количество просмотров: 3 380
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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