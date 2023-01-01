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Настя Ивлеева заявила, что ее преследовал брат Гоши Куценко

Сегодня, 13:36
Ведущую напугал навязчивый поклонник.

Настя Ивлеева заявила, что ее преследовал брат Гоши Куценко
Недавно Настя Ивлеева стала участницей шоу Антона Шастуна "Контакты". Там она рассказала, что из-за конфликта еще два года назад перестала общаться с Айзой Лилуной Ай. Бывшая жена Гуфа изрядно удивилась этим заявлениям, так как считала, что они еще тогда решили все разногласия.

Настя Ивлеева заявила, что ее преследовал брат Гоши Куценко


Кроме этого, ведущая пожаловалась еще на одну знаменитость, точнее его родственника. Настя сообщила, что ее преследует поклонник, который является братом Гоши Куценко. С мужчиной она познакомилась на каком-то мероприятии. Он подошел к ней и стал восторгаться ее творчеством. Ивлеевой он показался навязчивым, но мужчина заявил, что является братом знаменитого актера и хочет предложить ей роль. А так как к Куценко Настя относится с уважением, она решила, что его родственник просто излишне эмоционален. Но их следующая встреча порядком напугала ведущую.

Настя Ивлеева заявила, что ее преследовал брат Гоши Куценко

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Ключевые слова: julianews, Настя Ивлеева, Гоша Куценко

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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