Кроме этого, ведущая пожаловалась еще на одну знаменитость, точнее его родственника. Настя сообщила, что ее преследует поклонник, который является братом Гоши Куценко. С мужчиной она познакомилась на каком-то мероприятии. Он подошел к ней и стал восторгаться ее творчеством. Ивлеевой он показался навязчивым, но мужчина заявил, что является братом знаменитого актера и хочет предложить ей роль. А так как к Куценко Настя относится с уважением, она решила, что его родственник просто излишне эмоционален. Но их следующая встреча порядком напугала ведущую.
Настя Ивлеева заявила, что ее преследовал брат Гоши Куценко
Сегодня, 13:36
Ведущую напугал навязчивый поклонник.
Недавно Настя Ивлеева стала участницей шоу Антона Шастуна "Контакты". Там она рассказала, что из-за конфликта еще два года назад перестала общаться с Айзой Лилуной Ай. Бывшая жена Гуфа изрядно удивилась этим заявлениям, так как считала, что они еще тогда решили все разногласия.
Кроме этого, ведущая пожаловалась еще на одну знаменитость, точнее его родственника. Настя сообщила, что ее преследует поклонник, который является братом Гоши Куценко. С мужчиной она познакомилась на каком-то мероприятии. Он подошел к ней и стал восторгаться ее творчеством. Ивлеевой он показался навязчивым, но мужчина заявил, что является братом знаменитого актера и хочет предложить ей роль. А так как к Куценко Настя относится с уважением, она решила, что его родственник просто излишне эмоционален. Но их следующая встреча порядком напугала ведущую.
Кроме этого, ведущая пожаловалась еще на одну знаменитость, точнее его родственника. Настя сообщила, что ее преследует поклонник, который является братом Гоши Куценко. С мужчиной она познакомилась на каком-то мероприятии. Он подошел к ней и стал восторгаться ее творчеством. Ивлеевой он показался навязчивым, но мужчина заявил, что является братом знаменитого актера и хочет предложить ей роль. А так как к Куценко Настя относится с уважением, она решила, что его родственник просто излишне эмоционален. Но их следующая встреча порядком напугала ведущую.
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Ключевые слова: julianews, Настя Ивлеева, Гоша Куценко
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Количество просмотров: 1 716
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: Социальная сеть
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Автор фото: Социальная сеть
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