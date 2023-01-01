Сын Мурата Насырова вырос точной копией отца

Жизнь эстрадного певца Мурата Насырова резко оборвалась в январе 2007 года в возрасте 37 лет. Музыкант упал с балкона 5-го этажа своей московской квартиры и скончался до приезда скорой. У него остались возлюбленная и двое детей, которые уже 16 лет живут без главы семейства, но хранят память о нем в своих сердцах и в творчестве.Насыров, исполнитель хитов — «Я — это ты», «Мальчик хочет в Тамбов», «Кто-то простит», стал известным благодаря проницательному исполнению и голосу, который не похож на другие.Что произошло в тот злополучный день — до сих пор неизвестно. Родные Мурата не отвечают на подобного рода вопросы журналистов, однако часто публикуют в соцсетях архивные снимки с Муратом.26-летняя дочь Лия посвятила свою жизнь творческой профессии — она дизайнер. А 22-летний сын Аким не любит публичность и о нем практически ничего не известно, кроме того, что он связал свою жизнь с музыкой — сказались гены отца-артиста.