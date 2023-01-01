Сын Мурата Насырова вырос точной копией отца

Насыров, исполнитель хитов — «Я — это ты», «Мальчик хочет в Тамбов», «Кто-то простит», стал известным благодаря проницательному исполнению и голосу, который не похож на другие.
Что произошло в тот злополучный день — до сих пор неизвестно. Родные Мурата не отвечают на подобного рода вопросы журналистов, однако часто публикуют в соцсетях архивные снимки с Муратом.
26-летняя дочь Лия посвятила свою жизнь творческой профессии — она дизайнер. А 22-летний сын Аким не любит публичность и о нем практически ничего не известно, кроме того, что он связал свою жизнь с музыкой — сказались гены отца-артиста.