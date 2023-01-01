Новый руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский рассказал о возвращении в кино

После назначения на должность руководителя МХТ им. Чехова имя актёра Константина Хабенского регулярно появляется в новостях, которые в основном связаны со скандалами.После проблем с Дмитрием Назаровым и его супругой, которые на протяжении длительного времени высказывались против СВО, Хабенскому пришлось принять непростое для себя решение. Сперва он снял из репертуара все спектакли с участием актёров, а затем вовсе уволил их из состава труппы.После этого скандала журналисты буквально накинулись на Хабенского, желая получить от него свежие комментарии. Уволенный Назаров утверждает, что худрук не хотел избавляться от них, а пытался защитить. Подобные заявления подогревают интерес публики и журналистов, желающих узнать, как же было на самом деле. Хабенский, в свою очередь, предпочел отмалчиваться, отдалившись от всех политических скандалов.