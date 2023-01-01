Новый руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский рассказал о возвращении в кино

После проблем с Дмитрием Назаровым и его супругой, которые на протяжении длительного времени высказывались против СВО, Хабенскому пришлось принять непростое для себя решение. Сперва он снял из репертуара все спектакли с участием актёров, а затем вовсе уволил их из состава труппы.
После этого скандала журналисты буквально накинулись на Хабенского, желая получить от него свежие комментарии. Уволенный Назаров утверждает, что худрук не хотел избавляться от них, а пытался защитить. Подобные заявления подогревают интерес публики и журналистов, желающих узнать, как же было на самом деле. Хабенский, в свою очередь, предпочел отмалчиваться, отдалившись от всех политических скандалов.