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Наташа Королева призналась, что уехала из России

Вчера, 23:45
Певица отправилась покорять острова в вещах собственного производства.

Наташа Королева призналась, что уехала из России
Певица Наташа Королева не стала скрывать свой отъезд и сообщила подписчикам личного блога о том, что покинула Россию. Артистка, уже находясь в аэропорту, попрощалась с Москвой.

Наташа Королева призналась, что уехала из России


Звезда записала серию видео и опубликовала их в своих социальных сетях. Певица показала, что для перелета выбрала лучшую российскую авиакомпанию, а потом похвасталась своей роскошной виллой. К заграничной жизни Королева явно подготовилась.

Стоит сразу отметить, что поклонникам творчества Наташи не о чем волноваться, ведь звезда улетела в отпуск и к концу апреля вернется домой. Королева просто решила отдохнуть на побережье океана. Для отпуска артистка выбрала дорогой курорт, и ближайшие дни она проведет на Мальдивах.

«Вот я и добралась на Мальдивы в отпуск. Хотя Мальдивы встречают меня дождиком, мое настроение прекрасно», — заявила Королева на своей странице в соцсети.

Наташа Королева призналась, что уехала из России


Взяла ли Наташа с собой в поездку мужа Сергея Глушко, не известно. Зато певица уже похвасталась, что будет выгуливать по острову свои эксклюзивные наряды.

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Ключевые слова: Наташа Королева, Аника Керимова, olganews

Количество просмотров: 3 458
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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