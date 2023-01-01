Наташа Королева призналась, что уехала из России

Певица Наташа Королева не стала скрывать свой отъезд и сообщила подписчикам личного блога о том, что покинула Россию. Артистка, уже находясь в аэропорту, попрощалась с Москвой.Звезда записала серию видео и опубликовала их в своих социальных сетях. Певица показала, что для перелета выбрала лучшую российскую авиакомпанию, а потом похвасталась своей роскошной виллой. К заграничной жизни Королева явно подготовилась.Стоит сразу отметить, что поклонникам творчества Наташи не о чем волноваться, ведь звезда улетела в отпуск и к концу апреля вернется домой. Королева просто решила отдохнуть на побережье океана. Для отпуска артистка выбрала дорогой курорт, и ближайшие дни она проведет на Мальдивах.«Вот я и добралась на Мальдивы в отпуск. Хотя Мальдивы встречают меня дождиком, мое настроение прекрасно», — заявила Королева на своей странице в соцсети.Взяла ли Наташа с собой в поездку мужа Сергея Глушко, не известно. Зато певица уже похвасталась, что будет выгуливать по острову свои эксклюзивные наряды.